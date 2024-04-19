美軍「連5個月」在嘉手納空降訓練　沖繩縣居民強烈反對

▲美軍曾於2017年9月不顧沖繩縣居民反對，執意在嘉手納基地進行空降訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

駐日美軍今（19）日在沖繩縣嘉手納基地進行空降訓練，是自從去年12月以來，連續第5個月在嘉手納進行空降訓練，有違先前美日雙方協議在伊江島舉行空降訓練的慣例，也因此遭到當地民眾強烈反對，擔憂恐怕會再度發生因軍事演習所造成的悲劇。

根據日媒《朝日新聞》，駐日美軍19日在嘉手納基地（沖繩縣沖繩市嘉手納町、北谷町）進行連續5個月的空降訓練，有違先前日美雙方在伊江島補助飛行場舉行空降訓練的慣例，因此遭到當地居民強烈反對。

報導指出，自從二戰結束以後，美軍曾在嘉手納町鄰近的讀谷村補助飛行場進行空降訓練，訓練內容為空投車輛與物資，豈料1965年時6月11日，美軍正在讀谷村進行空降訓練時，卻有一輛軍用拖車在空降過程中不慎墜落到附近住宅區，砸中一位名為棚原隆子的10歲小學五年級女學生，女童背部遭到重擊而不幸慘死。

1979年，在另一場空投訓練時，又有7公斤重的鐵塊不幸砸落民宅旁。

面對因空降與空投訓練所出現的多起意外，沖繩縣當地居民抱持相當大程度的反對，於是日美雙方於1996年在「日美特別行動委員會」（SACO）中一致協議，空降訓練將移往伊江島補助飛行場舉行，只不過美軍1998年又違反慣例在嘉手納進行，日美雙方之後便於2007年協議，限定特殊情況才能在嘉手納進行空降訓練。