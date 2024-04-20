北韓傳「考慮向伊朗出口武器」　試射戰略巡弋飛彈！展示改良成果

▲北韓19日試射改良後的戰略巡弋飛彈。圖為韓聯社報導北韓2日成功試射飛彈的消息。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓於19日下午時隔2個多月再次進行戰略巡弋飛彈超大彈頭威力測試，以及新型防空飛彈試射，目的在檢視其性能改善成果。南韓分析人士認為，北韓可能是趁美國駐聯合國大使在日本停留期間，進行武力展示，並且有可能考慮向伊朗出口武器。

根據韓聯社報導，北韓官媒朝中社20日宣布，北韓導彈總局19日下午在西部海域進行「箭矢-1丁-3型」戰略巡弋飛彈超大型彈頭威力試驗，同日也試射了新型地對空飛彈「星芒-1-2型」（暫譯）。「箭矢-1丁-3型」為現有箭矢-1型的改良版，「星芒」則是首次被報導的飛彈名稱。

雖然北韓表示，此次試驗是「與周邊局勢無關」的活動，但南韓有分析認為，平壤可能考慮到了伊朗和以色列之間的衝突情況。韓國國防研究院現役研究委員李尚奎（音譯）表示，北韓選在現在公開新型的防空飛彈，以及能夠低空飛行以躲避防空系統攔截的戰略巡弋飛彈，似乎具有其意義，可能是考慮要向伊朗出口武器。

另一方面，曾在安理會上主導對北韓施壓的美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）現正處於途經南韓並停留日本的期間，北韓也可能是考量到這點而進行武力展示，以表現反對國際制裁的意志。

報導補充，這是北韓今年以來第6次發射巡弋飛彈，也是自2月14日最後一次試射新型地對艦巡弋飛彈「海鵰-6型」後的首次試驗。