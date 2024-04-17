開戰逾2年　BBC估俄羅斯「5萬士兵陣亡」！絞肉機戰術傷亡慘重

▲ 戰爭第二年陣亡的俄兵人數較第一年明顯增加。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯於2022年2月24日入侵烏克蘭，至今已逾2年，英媒BBC、俄國獨立媒體Mediazona及志願者持續統計戰死的俄兵人數，證實已有5萬人在烏克蘭陣亡。且因莫斯科在戰爭第二年採取「絞肉機」戰略，死亡人數較第一年高出近25%。

BBC等團隊梳理官媒報導、報紙及社群媒體上的開源資訊，調查發現開戰至今已逾5萬名俄國士兵陣亡。莫斯科唯一一次公布官方死亡人數是在2022年9月，而5萬人已較當時的數字高出8倍，且這項分析未納入烏東俄占區民兵死亡數，否則恐怕更高。

「絞肉機」（meat grinder）一詞用來形容莫斯科無情地派遣一波波士兵向前推進，企圖以此消磨烏軍戰力，並使他們暴露於俄軍砲火之下。俄軍戰爭第二年在前線改採此一戰略，造成逾2萬7300名士兵陣亡，反映出斬獲領土的代價是龐大人力成本，莫斯科對此則拒絕置評。

俄軍2023年1月在烏東頓內茨克大舉進攻，死亡人數急遽上升。根據美國智庫戰爭研究所（ISW），當時俄軍為奪取布格列達爾（Vuhledar），採取人海戰術正面攻擊，但因地形複雜等因素收效甚微，傷亡慘重。

另一個死亡數高峰落在2023年春季的巴赫姆特（Bakhmut ）戰役，當時傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）協助俄軍攻佔這座城市，據已故首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）估計，組織在這段期間損失2.2萬人。後來俄軍於秋季攻佔烏東戰略重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），也出現死亡數激增情形。

與BBC及Mediazona合作的志願者自戰爭開打以來，持續統計俄國各地70座墓園新出現的軍人墳墓，空拍畫面顯示墓園大幅擴張，新墳大多屬於在烏克蘭戰亡的士兵及軍官。且BBC估計，至少40%陣亡的俄兵在開戰前缺乏軍事經驗。