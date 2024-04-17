陸學者預測俄烏戰爭「普丁注定失敗」　背後4大關鍵曝光





▲馮玉軍指出，普丁發動的這場戰爭終將以失敗收場。圖為俄羅斯軍隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭自2022年2月開打至今未停歇，在烏克蘭去年反攻行動失敗後，外傳俄羅斯將於今年夏季發動大規模進攻。不過北京大學學者馮玉軍（Feng Yujun）認為，俄羅斯總統普丁發起的這場烏克蘭戰爭註定會失敗，這背後有4大關鍵因素。

馮玉軍在《經濟學人》11日的專欄中提到，俄烏戰爭對於俄羅斯及烏克蘭來說都是災難性的，兩國均未擁有壓倒性優勢，政治立場也不同，戰火恐怕不會在短時間內結束。但有一點相當明確，即這場衝突是冷戰後的分水嶺，且將對全球產生深遠持久的影響。

針對俄烏戰爭，馮玉軍認為，普丁發動的這場戰爭終將以失敗收場，其中包括4大主要因素。第一，烏克蘭人至今表現出來的抵抗與民族團結程度非比尋常；第二，國際社會對烏克蘭的支持相當廣泛。第三，俄羅斯在「現代戰爭本質」這方面處於劣勢，這是一場把工業力量與指揮、控制、通訊和情報系統相結合的競賽，但俄國尚未從蘇聯解體後的「戲劇性的產業空洞化」（dramatic deindustrialization）走出來。

第四，克里姆林宮高層決策者缺乏足夠資訊，普丁與他的國安顧問無法隨時獲得準確情報，糾正錯誤的機制受限。相較之下，烏克蘭政府運作顯得更加靈活。

馮玉軍表示，上述4大因素將使俄羅斯戰敗，最終俄軍將會被迫撤出所有占領的烏克蘭領土，包括克里米亞。儘管這場戰爭讓烏克蘭付出巨大代價，但其抵抗力量與團結打破俄羅斯軍事不敗神話，烏克蘭仍有可能從灰燼中重生，當戰爭劃下句點的那一刻，可以期待加入歐盟與北約的可能性。