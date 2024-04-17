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台灣NO.1！　韓媒：台灣百大企業市值「超越南韓」　只花十年

▲▼三星電子與台積電在市值與營業利潤方面十年來產生重大變化。（圖／達志影像）

▲三星電子與台積電在市值與營業利潤方面十年來產生重大變化。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球大環境以及與對中國貿易策略的改變，南韓與台灣在經濟層面上的實力評估已然在10年內發生逆轉！南韓企業分析機構最近公布一項數據，指出台灣前百大企業的市值與營業利潤不斷成長，去年甚至超越了南韓前百大企業，其中三星電子與台積電（TSMC）之間的消長是最大影響因素。

根據《韓聯社》，南韓企業數據研究所「CEO SCORE」今（17）日公布一項調查數據，指出南韓市值前百大企業（金融業、控股公司、特殊目的公司等除外）從2013至2023年的十年來慘遭台灣市值前百大企業逆轉，因為南韓前百大企業的營業利潤從2013年的88兆1593億韓元退步至2023年的71兆6491億韓元，減少了18.8%。

反觀台灣市值前百大企業從2013年僅有36兆3947億韓元，至2023年成長至86兆960億韓元，等於是整個大躍進136.6%。

而南韓前百大企業的營業利潤，則從2013年底的828兆6898億韓元，成長至2023年底的1565兆4222億韓元；反觀台灣前百大企業則從2013年底的540兆9574億韓元，躍升至2023年底的1694兆8700億韓元，不僅激增205%，甚至還超越了南韓。

報導分析，從三星電子和台積電在市值與營業利潤的消長上，便能見證上述統計的真偽，因為光是去年底的市值總額，三星電子僅468兆6279億韓元，慘遭台積電以645兆5566億韓元超越；至於在營業利潤方面，三星電子十年來從原本的36兆7850億韓元縮減到僅剩6兆5670億韓元，而台積電則從7兆7238億韓元成長至38兆6278億韓元。

儘管三星電子2021年曾在營業利潤上以51兆6339億韓元超越台積電的26兆6492億韓元，不過隔年台積電的營業利潤卻成長至48兆5960億韓元，反觀三星則是縮減至43兆3770億韓元。

另外，南韓與台灣去年百大企業皆以IT、電子方面佔最大比例，其中南韓15處IT與電子公司的市值為766兆1971億韓元，佔百大企業比重為48.9%，至於台灣61處IT與電子公司的市值則為1276兆6667億韓元，佔百大企業比重為77.4%。

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