　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩煉蠱中？美國務院：北韓「正在生產」生化武器　可傳播炭疽菌

▲▼ 北韓領導人金正恩帶著女兒金主愛視察軍事演習、造訪溫室農場。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩今年3月帶著女兒金主愛視察軍事演習、造訪溫室農場。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓近年來積極研發核武與彈道飛彈，更試圖透過發射軍事偵察衛星提升飛彈發精準度。不過，美國國務院一項報告明確指出，北韓有能力透過基因改造研發生化武器，且目前正為生化戰爭培養病毒和細菌，這些武器用來向敵軍傳播天花與炭疽菌等，脫北者也曾證實政治犯被拿來當作病毒實驗的白老鼠。

根據韓媒《京鄉新聞》、英媒《每日郵報》，美國國務院於當地時間15日發布一份關於今年度軍費縮減、禁核武擴散、軍縮協議之履行等相關評估報告，內容指出北韓很有可能擁有改造基因的能力，包括北韓國家科學院等機構試圖靈活運用「CRISPR」技術來研發生化武器。

在這份針對平壤的最新評估報告，美國認為北韓擁有專門性、國家級的攻擊型生化武器計畫，且北韓不僅有能力生產用於生化武器的細菌、病毒、毒素，甚至有能力對生物產品進行基因改造工程，且有能力透過使用噴霧器、毒筆等非常規的注射裝置將生化產品武器化，這些生化武器旨在傳播天花、炭疽菌等細菌，比核武計畫更加危險。

該份評估指出，儘管北韓曾於1987年加入《禁止生物武器公約》（BWC），但是隨著時間的推移，愈來愈多證據顯示北韓有意願、且有能力製造生化武器，儘管平壤當局從未公開承認擁有生化武器，且很難透過內部取得可靠情報，但北韓前領導人金日成就曾於1980年代表明，「有毒氣體和細菌可以有效運用在戰爭」。

另外，俄羅斯情報機構曾於1993年指出，北韓正在鄰近海域島嶼測試生化武器，利用大學等教育與醫療機構研究炭疽菌、霍亂、黑死病、天花，時任美國中央情報局局長伍爾西（James Woolsey）當時證實這一點。

根據韓媒《東亞日報》，針對上述美國國務院今年評估報告，南韓外交部發言人任洙奭昨（16）日在例行簡報會議表示，目前南韓正與美國與國際社會取得互助合作。

ET快訊
快訊／美軍P-8A巡邏機今飛越台海上空！
創意私房淫片標註「受害者臉書、IG」　資深會員曝恐怖心態
具俊曄「珍藏大衣23年」超癡情！登韓綜放閃　大S：謝謝你娶我
快訊／恩力藥檢未過！　兄弟立即「終止合約」
女研究生被淫教授「正面強抱」還摸下體！　崩潰狂哭半小時
快訊／高職生陳屍沙洲　堂姊、同學現場認屍淚崩！將連繫父母來台
2同學折回找不到人！　高職生陳屍新店溪中沙洲
「4大學」7月底退場！　教育部：安置981名學生轉學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美軍P-8A巡邏機今飛越台海上空　美軍第七艦隊聲明證實

拜登經濟表現受考驗　路透民調：41%選民認同「川普會做更好」

在度假勝地喝太茫！熟女被拉到海邊性侵　淪20歲男洩慾工具

總選慘敗向在野黨低頭？　尹錫悅想找「前朝官員」當國務總理

哈瑪斯血洗！音樂祭倖存者「近50人輕生」　悲吐心碎創傷

索羅門群島「與台斷交後」首次大選　結果牽動太平洋局勢

翁山蘇姬移出監獄改軟禁　緬甸軍政府：防天熱中暑

全球「最適合遠距辦公」城市排行出爐！　台北擠進前10名

噁男搭機「蓋毯子偷摸大腿」　女乘客被猥褻3小時嚇到不敢出聲

吹哨者爆波音787「製程偷吃步」！恐釀災難性故障　呼籲全球停飛

LE SSERAFIM科切拉「開全麥翻車」　宮脇咲良親回：展現過最棒的舞台

孫藝真聽「孫仙」害羞：我只是平凡人　初次訪台甜喊「下次跟玄彬一起來」

雨琦「模仿台灣腔」突然問號　和Minnie在高雄去按摩被認出

澎湖驚見2米長雨傘旗魚！　花蓮地震後又現1稀有物種

237隻鴨鵝「面發黑」暴斃 飼主控鄰居噴農藥惹禍

超派譙Toyz「X你媽欠你的？」 　否認預謀：誰會帶800萬錶揍人

高雄驚見「鋼捲炸彈」路燈+分隔島全毀　多車受損數量不明

《換乘3》多惠.東振告別13年的戀情　她爆哭：可以最後再抱我一次嗎？

燒死叼菸惡男 女友羈押禁見編號5033 ｜20240416 ET午間新聞

襯衫哥「鑽下水道」進天王星！　滿臉泥從水溝蓋爬出：想救2隻雞

快訊／美軍P-8A巡邏機今飛越台海上空　美軍第七艦隊聲明證實

拜登經濟表現受考驗　路透民調：41%選民認同「川普會做更好」

在度假勝地喝太茫！熟女被拉到海邊性侵　淪20歲男洩慾工具

總選慘敗向在野黨低頭？　尹錫悅想找「前朝官員」當國務總理

哈瑪斯血洗！音樂祭倖存者「近50人輕生」　悲吐心碎創傷

索羅門群島「與台斷交後」首次大選　結果牽動太平洋局勢

翁山蘇姬移出監獄改軟禁　緬甸軍政府：防天熱中暑

全球「最適合遠距辦公」城市排行出爐！　台北擠進前10名

噁男搭機「蓋毯子偷摸大腿」　女乘客被猥褻3小時嚇到不敢出聲

吹哨者爆波音787「製程偷吃步」！恐釀災難性故障　呼籲全球停飛

Lulu出席活動快閃　遭媒體包圍不談黃子佼

鴻海車用電子展大秀電動車　董座劉揚偉：n7持續大量交付

YTR「厭世甜點店」重大通知！　宣布1年Podcast暫停週更：被榨乾了

撐到主人回家！　貓咪「咬著衣角」離世：我放不下妳

快訊／美軍P-8A巡邏機今飛越台海上空　美軍第七艦隊聲明證實

快訊／「擋轎光頭男」下午將赴鎮瀾宮拜拜　與副董鄭銘坤談和解

永和現每坪97萬行情　大咖建商：破百萬是遲早的事

拜登經濟表現受考驗　路透民調：41%選民認同「川普會做更好」

花蓮慈院義賣賑災！醫師眷屬愛心化行動　院內義賣秒殺

台積電漲16元收804　台股大漲311點來到20213點

國際熱門新聞

英超低調首富身價5800億　卻連公司櫃檯都不知道他

英國潮牌Superdry股價跌逾9成！擬下市重整

拍AV險死！女優遭強迫「繼續群交」

驚現「十字交疊」男女雙屍　蓋布袋燒焦慘死

杜拜暴雨12小時下完1年量　全球第二繁忙機場癱瘓

韓媒：台灣百大企業市值「超越南韓」

男友水下求婚　還沒聽到「我願意」竟溺斃

誤把鈔票扔碎紙機　他花3周神還原

洗衣機5大錯誤使用習慣　衣服恐越洗越髒

夜間勃起！他睡覺翻身「GG折斷了」

豪華郵輪爆不明疾病！　28人集體腹瀉隔離

新發現銀河系最大「恆星黑洞」！　質量是太陽33倍

兒想養章魚！爸買回1隻「狂生50胎」

澤倫斯基質疑：北約為何保護以色列？

更多熱門

相關新聞

韓媒：台灣百大企業市值「超越南韓」

韓媒：台灣百大企業市值「超越南韓」

隨著全球大環境以及與對中國貿易策略的改變，南韓與台灣在經濟層面上的實力評估已然在10年內發生逆轉！南韓企業分析機構最近公布一項數據，指出台灣前百大企業的市值與營業利潤不斷成長，去年甚至超越了南韓前百大企業，其中三星電子與台積電（TSMC）之間的消長是最大影響因素。

日本外交藍皮書關注台灣　指中國為最大戰略挑戰

日本外交藍皮書關注台灣　指中國為最大戰略挑戰

為以色列撤僑作準備　日自衛隊3架飛機待命

為以色列撤僑作準備　日自衛隊3架飛機待命

乘電動輪椅遭樂桃拒登機　日國交省要求改進

乘電動輪椅遭樂桃拒登機　日國交省要求改進

日本宣稱獨島主權　南韓召見外交官抗議

日本宣稱獨島主權　南韓召見外交官抗議

關鍵字：

北韓生化武器基因改造美國國務院日韓要聞金正恩

讀者迴響

熱門新聞

即／1千元打賭游到對岸！　失蹤高職生遺體找到了

吳卓源爆「無縫重疊ØZI分手舊愛」！親密照被挖

女與男友爭吵突開車門跳車重摔　搶救3小時不治

幼兒園超狂「東京大阪7日遊」　網跪：心臟很大顆

好多年輕人罹大腸癌！　醫：出現6警訊不要拖

一粒分手4年學長男友！　不敵遠距親認「現正單身中」

直擊校唱女王陳華巷內激吻！

汪小菲求婚Mandy「前夫心寒發聲」！

即／國1嚴重事故！貨櫃車衝到對向橫躺路中

台灣東部海域02:59規模5「極淺層地震」

出國玩領5000元！2024旅遊補助　申請方式一次看

英超低調首富身價5800億　卻連公司櫃檯都不知道他

峮峮挨罵穿空姐裝像孕婦「本人落淚道歉了」！

德州媽媽突發「不自殺聲明」！爆黃子佼案藏內鬼

北京半馬放水　肯亞跑者「被參賽」傻眼

更多

最夯影音

更多

LE SSERAFIM科切拉「開全麥翻車」　宮脇咲良親回：展現過最棒的舞台

孫藝真聽「孫仙」害羞：我只是平凡人　初次訪台甜喊「下次跟玄彬一起來」

雨琦「模仿台灣腔」突然問號　和Minnie在高雄去按摩被認出

澎湖驚見2米長雨傘旗魚！　花蓮地震後又現1稀有物種

237隻鴨鵝「面發黑」暴斃 飼主控鄰居噴農藥惹禍

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面