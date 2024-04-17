金正恩煉蠱中？美國務院：北韓「正在生產」生化武器　可傳播炭疽菌

▲北韓最高領導人金正恩今年3月帶著女兒金主愛視察軍事演習、造訪溫室農場。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓近年來積極研發核武與彈道飛彈，更試圖透過發射軍事偵察衛星提升飛彈發精準度。不過，美國國務院一項報告明確指出，北韓有能力透過基因改造研發生化武器，且目前正為生化戰爭培養病毒和細菌，這些武器用來向敵軍傳播天花與炭疽菌等，脫北者也曾證實政治犯被拿來當作病毒實驗的白老鼠。

根據韓媒《京鄉新聞》、英媒《每日郵報》，美國國務院於當地時間15日發布一份關於今年度軍費縮減、禁核武擴散、軍縮協議之履行等相關評估報告，內容指出北韓很有可能擁有改造基因的能力，包括北韓國家科學院等機構試圖靈活運用「CRISPR」技術來研發生化武器。

在這份針對平壤的最新評估報告，美國認為北韓擁有專門性、國家級的攻擊型生化武器計畫，且北韓不僅有能力生產用於生化武器的細菌、病毒、毒素，甚至有能力對生物產品進行基因改造工程，且有能力透過使用噴霧器、毒筆等非常規的注射裝置將生化產品武器化，這些生化武器旨在傳播天花、炭疽菌等細菌，比核武計畫更加危險。

該份評估指出，儘管北韓曾於1987年加入《禁止生物武器公約》（BWC），但是隨著時間的推移，愈來愈多證據顯示北韓有意願、且有能力製造生化武器，儘管平壤當局從未公開承認擁有生化武器，且很難透過內部取得可靠情報，但北韓前領導人金日成就曾於1980年代表明，「有毒氣體和細菌可以有效運用在戰爭」。

另外，俄羅斯情報機構曾於1993年指出，北韓正在鄰近海域島嶼測試生化武器，利用大學等教育與醫療機構研究炭疽菌、霍亂、黑死病、天花，時任美國中央情報局局長伍爾西（James Woolsey）當時證實這一點。

根據韓媒《東亞日報》，針對上述美國國務院今年評估報告，南韓外交部發言人任洙奭昨（16）日在例行簡報會議表示，目前南韓正與美國與國際社會取得互助合作。