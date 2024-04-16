以色列嗆報復！　美警告：若反擊伊朗「將須獨自行動」

▲伊朗無人機飛抵以色列上空 。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列13日晚間遭伊朗大規模突襲之後，正在權衡如何做出回應，但已被美國官員私下告知，「如果你們對伊朗進行反擊，將必須獨自行動」，因為華府對於以色列的軍事協助，僅僅只是防禦性的。

以色列15日表示，伊朗對以色列的攻擊將會遭遇後果，以軍會盡一切所能捍衛以色列，「我們會在我們挑選的時機行動。」

一名美國政府高官表示，「我們相信以色列擁有保護自己與防衛自己的行動自由。這是一項長期政策，現在也依舊如此」，但被問及華府是否協助以色列採取進攻性軍事行動時，他坦言不會這麼做，「我們不會設想我們參與這樣的事情。」

▲以色列空軍F-15鷹式戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

另一名美國官員透露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）14日私下通話時，這項訊息也被直接傳遞給以色列高官。除了對以色列的防禦表達支持，奧斯汀也以一種非常「直接」的方式清楚表示，美國不打算代表以色列參與潛在的反攻。

美國官員相信，伊朗13日晚間的攻擊基本上是失敗的，現在的目標應該是在廣泛國際支持下，謹慎規劃如何回應，「我認為，以色列應該仔細思考下一步該做什麼。」

ABC報導，對於親密盟友而言，這是一則不尋常的訊息。數十年以來，以色列接受的軍事援助比世上任何國家都還要多，與美國的關係甚至經常被形容是「堅不可摧」。但以色列在加薩獨自行動數月，被美國等盟友嚴厲批評軍事行動太過頭之後，拜登政府已清楚表明，不會參加針對伊朗的進攻性軍事行動，以免在中東爆發更廣泛的戰爭。

▲以色列攔截伊朗飛彈無人機。（圖／翻攝自X@IDF）



此前，伊朗駐敘利亞大馬士革（Damascus）大使館遭到空襲，被廣泛認為是以色列所為。因此，伊朗13日的突襲也被解讀為一場報復行動，並且深刻撼動世界領袖。一名美國高官透露，他們起初以為伊朗只有十多枚彈道飛彈，而在一場情報會議上得知100多枚彈道飛彈準備發射後，大家寫筆記的手都在顫抖。

最終，美國官員估計，伊朗一共發射300多枚飛彈及無人機，但大約一半發射失敗。在美國、英國與約旦部隊的協助下，以色列的防空系統成功擊敗剩餘大多數的空中威脅。因此，儘管伊朗的意圖「顯然是對以色列造成重大傷亡」，但防禦努力取得「驚人成功」。

▼伊朗大規模空襲以色列時間軸。點擊可放大。（製圖／記者葉睿涵）