　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

專家：以色列遲早反擊伊朗　無人機工廠成可能目標

▲▼伊朗發動空襲，以色列防空系統發揮作用。（圖／路透）

▲伊朗發動空襲，以色列防空系統發揮作用。（圖／路透）

中央社耶路撒冷14日綜合外電報導

伊朗13日對以色列發起前所未見的無人機和飛彈攻擊，且是首度從本土直接攻以。安全事務分析師認為，以色列幾肯定會在某個階段報復，問題在於何時、用什麼方式。

法新社報導，中東已因以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）間的戰爭陷動盪之際，全球領袖呼籲各方冷靜，以色列最重要的盟友美國也敦促以色列不要採取軍事回應。

但幾名安全事務專家告訴法新社，他們幾乎不懷疑以色列遲早會反擊，但也指出以色列及其盟友面臨的巨大風險，更廣泛的中東地區也可能被捲入其中。以下彙整這些專家的看法。

以色列為何要報復？

以色列與伊朗多年來一直是檯面下衝突，包括暗殺、武裝襲擊和破壞活動，通常是透過盟友和代理人勢力。

伊朗昨晚首度直接攻擊以色列，發射數百枚飛彈和無人機。

安全顧問歐德宏（Stephane Audrand）說，即使無人機和飛彈幾乎全數被以色列及其盟友攔截，這波攻擊仍改變以色列與伊朗間的關係。

伊朗表示，這場攻擊是為報復他們駐敘利亞大馬士革使館區本月1日遭空襲，當時7名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）成員陣亡，包括2名高階將領，外界普遍歸咎於以色列。

歐德宏說：「當以色列國土遭他國攻擊時，傳統上均採取零容忍政策。」他認為，以色列的現實迫使鷹派總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「不能不做出反應」。

曾任以色列國防軍（IDF）情報局長的智庫「國家安全研究所」（INSS）常務董事海曼（Tamir Hayman）也說，以色列肯定會在某個階段反擊。

他在社群平台X上預估：「以色列會在伊朗國土上回應。」

目標有哪些？

前以色列軍情機構「摩薩德」（Mossad）研究主管、現任特拉維夫智庫「國家安全研究所」（Institute for National Security Studies）伊朗計畫負責人夏因（Sima Shine）夏因（Sima Shine）說：「以色列若要報復，會基於同樣架構：攻擊軍事地點，而非民用區域，且可能不是經濟目標。」

歐德宏說，要避免情勢進一步惡化，「以色列必須控制自己只能襲擊符合慣例的地點，例如飛彈據點或無人機工廠」。

耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）杜魯門研究中心（Truman Institute）的伊朗事務專家莫哈維（Menahem Merhavy）說，伊朗的攻擊似乎有意避免以方重大傷亡。

瑞士日內瓦「阿拉伯和地中海世界研究中心」（Study and Research Center for the Arab and Mediterranean World）主任阿比迪（Hasni Abidi）也認為，伊朗攻擊以色列的方式「有所克制」。

阿比迪說，伊朗的特定目標是避免以色列做出強硬回應，危及伊朗的核計畫。多年來，伊朗核計畫一直是兩國緊張關係的核心，以色列指控伊朗謀求核武器，伊朗則予以否認。

歐德宏指出，尼坦雅胡與極右翼聯盟夥伴合組的政府正處於不穩定狀態，在他爭取延續政治權力之際，「核議題有惡化的風險」。

有哪些風險？

特拉維夫大學（Tel Aviv University）的伊朗研究聯盟中心（Alliance Center for Iranian Studies）主任李特瓦克（Meir Litvak）說：「如果以色列以強力方式回應，情勢可能惡化及擴大。」

李特瓦克和其他觀察家都認為，戰爭擴大與否很大程度取決於以色列的反應，在加薩戰爭尚未結束之際，觸發與伊朗的戰爭不符以色列的利益，還可能引來美國拜登政府不悅。

莫哈維認為，一些盟國在這波攻擊中協防以色列，攔截許多來襲目標，以色列的因應行動也必須考慮這些盟國立場，「可以說，問題在於以色列是否會打破遊戲規則，公然攻擊伊朗國土」。

約旦等以色列盟友在阻止伊朗攻擊方面發揮的作用，和這波攻擊本身一樣前所未見。夏因說，這顯示以色列並不孤單，但也意味以色列不能專斷行動，「我認為以色列不能在未與美方商量的情況下報復…不只是商量，而是獲得華府批准」。

海曼預期以色列會在伊朗領土上扳回一城，但他建議以色列領袖等一段時間，「讓對方在不確定中煎熬」。

他在X平台上寫道：「時間站在我們這邊。只要防守成功，我們就可以明智思考、策劃和行動。」

ET快訊
表決羅生門！葉元之還原：沒人知盧縣一沒來　還「喊他快投票」
眼鏡俏髮女坐路邊「甜笑超正」！　網驚呼是張鈞甯：美到我窒息
花花曾瘦到28公斤　阿沁曝嫩妻近況：只希望她健康
新北公車擦撞機車！騎士臟器外露　宣告不治
朴寶藍30歲猝死　屍檢結果出爐
快訊／法官墜樓亡！辦公室擺滿花　司法院長挨轟現身士院
快訊／桃園女走斑馬線「遭皮卡輾2次慘死」！　恐怖畫面曝
快訊／沈建宏認了「做錯事」！　向女友道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

憂中東局勢升溫！英德外長將訪以色列　馬克宏：盡一切努力避免衝突

日本今天熱爆！新潟縣中午衝破31度高溫　札幌民眾穿短袖出門

已婚女師「車內全裸」染指17歲高中生　她躲後座急忙穿衣服

出事不意外！　前員工爆小林製藥「高層霸凌」環境超惡劣

懷疑選舉造假？南韓網紅在投開票所安裝鏡頭偷拍　警方逮捕9共犯

專家：以色列遲早反擊伊朗　無人機工廠成可能目標

玩耍突見家中著火！英6歲女童「勇闖火海」　淡定叫醒媽媽救弟妹

小林製藥紅麴致死「害到同業」　日本功能性食品銷量下降11％

伊朗空襲扭轉局勢？美眾議院議長盼加速推動　審核援助烏以台軍援

加州億萬富豪榜單曝光！　黃仁勳765億美元資產「僅排第5」

破百架無人機飛抵以色列！　伊朗射200飛彈毀軍事基地

新加坡夫妻失聯12天暫停搜救　家屬砂卡礑招魂哭喚2人回家

游家5口遺體毀損腫脹難修復　修復師心碎：盡快交還給家屬

葛斯齊爆某藝人「比黃子佼可惡」！　去年早暗示：這輩子跟你槓上了

超強！小男童撈金魚引圍觀　她見碗「滿出來」差點氣死XD

徐巧芯捲大姑洗錢案淚崩　擁傅崐萁：我若涉入就下台

舒華台語問候！(G)I-DLE辣跳神曲　&TEAM王奕翔激動：高雄我回來了

Ella開唱「Hebe、Selina驚喜現身！」　曝她想生二胎：9年前許願是跟前夫XD

砂卡礑大崩塌「落石狂下」　搜救人員跳水保命！

「全民表妹」李雅英甜笑應援　招牌電眼引網讚：很有觀眾緣

憂中東局勢升溫！英德外長將訪以色列　馬克宏：盡一切努力避免衝突

日本今天熱爆！新潟縣中午衝破31度高溫　札幌民眾穿短袖出門

已婚女師「車內全裸」染指17歲高中生　她躲後座急忙穿衣服

出事不意外！　前員工爆小林製藥「高層霸凌」環境超惡劣

懷疑選舉造假？南韓網紅在投開票所安裝鏡頭偷拍　警方逮捕9共犯

專家：以色列遲早反擊伊朗　無人機工廠成可能目標

玩耍突見家中著火！英6歲女童「勇闖火海」　淡定叫醒媽媽救弟妹

小林製藥紅麴致死「害到同業」　日本功能性食品銷量下降11％

伊朗空襲扭轉局勢？美眾議院議長盼加速推動　審核援助烏以台軍援

加州億萬富豪榜單曝光！　黃仁勳765億美元資產「僅排第5」

演藝圈早知道黃子佼犯罪？　沈玉琳揭實情「很難察覺」：復出有難度

阿沁自掏百萬獎金　600人參賽「名單驚見發片歌手」

憂中東局勢升溫！英德外長將訪以色列　馬克宏：盡一切努力避免衝突

中職上周沒有大巨蛋！單周場均5642人　較前18場少一半

日本今天熱爆！新潟縣中午衝破31度高溫　札幌民眾穿短袖出門

重電股回檔整理　士電大股東國賓強漲7％、股價寫近30年新高

AI應用成「吃電狂魔」　陸清潔能源「用不完送不出」或成解方

嘉中百週年校慶路跑活動　千人參賽見證歷史時刻

表決羅生門！葉元之還原：沒人知盧縣一沒來　還「喊他快投票」

睽違18年推新專輯　徐若瑄揭真實心聲「問自己還好嗎」

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

國際熱門新聞

巴西漁民見「幽靈船」載20具屍體嚇爆

哈士奇走丟　竟是跟棕熊玩超嗨

以總理通話拜登後　取消回擊伊朗

24歲女只是喉嚨痛！竟慘罹皮膚癌　7個月後走了

全是演的　CNN：伊朗精心設計的失敗行動

以色列成功攔截伊朗飛彈　一晚噴412億元

抓姦片曝　45歲女政客「偷吃24歲和尚養子」

拜登進入戰情室！　畫面曝光

裝身障免排隊　迪士尼重罰：永久禁止入園

正妹雪梨遭砍亡　未婚夫急call無回應

以色列最快15日　向伊朗「發動復仇」攻擊

故意炸使館惹怒伊朗！以希望戰火遍布中东

美英F-15E戰機「幫以色列擊落70無人機」

他慘忍殺害睡夢中的室友！屍體「肢解藏冰箱」2年才被發現

更多熱門

相關新聞

美眾議院議長盼加速推動　審援助烏以台軍援

美眾議院議長盼加速推動　審援助烏以台軍援

伊朗於當地時間13日深夜向以色列發射200枚以上飛彈、出動逾百架自爆無人機，報復以軍1日針對大馬士革領事館的襲擊。美國針對以色列、烏克蘭、台灣提供軍事援助的950億美元預算案仍在眾議院卡關，不過隨著以色列緊張情勢升溫，也讓議長強生決定，將於本周再度推動預算過關。

故意炸使館惹怒伊朗！以希望戰火遍布中东

故意炸使館惹怒伊朗！以希望戰火遍布中东

戰爭鼓聲已敲響！納坦雅胡的下一步成矚目

戰爭鼓聲已敲響！納坦雅胡的下一步成矚目

伊朗「越過紅線」受攻擊必將報復以色列

伊朗「越過紅線」受攻擊必將報復以色列

伊朗72hrs前警告要攻以　美否認獲通知

伊朗72hrs前警告要攻以　美否認獲通知

關鍵字：

以色列伊朗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《瘋神無雙》山豬猝逝！享年38歲

快訊／張小燕心碎發聲「抬不起頭」！

Google宣布「1服務」將永久關閉　公司：使用率極低

遭爆和謝和弦啪啪！陳芳語怒斥Keanna說謊

賣雞腿上進形象崩盤！沈建宏女友不忍了　公開「找奶妹劈腿」對話

大甲媽神轎前鬥毆　副董狂打擋轎男

沈建宏約砲N個奶妹！竟吐「花錢的不算劈腿」　網紅女友控：道德淪喪

女警自轟亡　警大「2天條」曝

26歲女減肥不吃肉竟猝死　醫：這2道早餐少吃

軍人收假前自家墜樓　父含淚CPR

快訊／山豬陳俊甫「罹肺炎敗血性休克」逝！

山豬陳俊甫「罹紅斑性狼瘡」腦受損！

南投60年知名老店遭爆「防腐劑超標」　民眾傻眼：送禮都送這家

徐巧芯哭喊「老公涉洗錢就離婚」　劉彥澧心疼首回應

17歲高中生性侵女同學！害爸爸也要賠錢

更多

最夯影音

更多

破百架無人機飛抵以色列！　伊朗射200飛彈毀軍事基地

新加坡夫妻失聯12天暫停搜救　家屬砂卡礑招魂哭喚2人回家

游家5口遺體毀損腫脹難修復　修復師心碎：盡快交還給家屬

葛斯齊爆某藝人「比黃子佼可惡」！　去年早暗示：這輩子跟你槓上了

超強！小男童撈金魚引圍觀　她見碗「滿出來」差點氣死XD

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面