單車地獄！駕駛超速失控「撞死騎士」影片曝　害自家祖孫三代喪命

VIDEO | Five people were reportedly killed when a car collided with a two-wheeler on the Virudhunagar-#Madurai highway in Sivarakottai near Tirumangalam earlier today. The accident was caught on CCTV.



(Disturbing visuals. Viewers discretion is advised.) pic.twitter.com/Vl4rfsPMbc — Press Trust of India (@PTI_News) April 10, 2024

記者羅翊宬／綜合報導

印度坦米爾納都邦日前發生一起離奇的致命車禍！男子馬尼坎丹（Manikandan）和家人們參加某寺廟的宗教節慶後，開著車載送妻子、父母、3名女兒返家，豈料在路途中卻疑似因為車速過快，最後慘烈撞上騎乘單車的水果攤商，車輛暴衝橫越5線車道後撞擊護欄，導致6人不幸死亡。

根據《新印度快報》，這起車禍發生在本月10日上午6時45分，當時馬尼坎丹在結束寺廟宗教慶典後，開著車輛載送一家老小返家，然而當車輛行駛在蒂魯芒格阿拉姆（Tirumangalam）附近的國道時，卻因為車速過快而失控。

從現場拍攝到的影片可以看到，該輛汽車先是撞上同一方向的腳踏車，接著再失控撞向中間安全島，騰空飛起翻滾後撞向對向車道的護欄，一旁的行人險些遭受波及。

車上還載著他的妻子Nagajothi、11歲大女兒M Siva Athithya、8歲雙胞胎女兒Sivasri與Siva Athmika、父母與2名親戚。不過，這場車禍卻導致馬尼坎丹的父母、妻子、女兒Siva Athmika當場死亡，另一名女兒Sivasri則是在送醫搶救後回天乏術。

至於慘遭車輛撞擊的單車騎士潘迪（Pandi）也是當場死亡。

目前馬尼坎丹仍正在醫院接受治療。警方透露，馬尼坎丹之所以能從這場車禍中倖免於難，是因為馬尼坎丹在車上時有繫好安全帶。