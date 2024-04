神級巨鵰！男「電線、卡針」全塞GG　尿道痛爆照X光：都結石了

▲印尼一名男子因將異物塞入陰莖,而出現尿道疼痛、排尿困難等症狀。非新聞當事人。(示意圖/資料照)

記者葉睿涵/編譯

印尼一名男子因將Sim卡的退卡針、電線等物塞入陰莖,而遭受極端痛苦,還引發嚴重的健康問題。幸運的是,醫師為他安排手術與治療後,這名男子如今已恢復健康,可以正常排尿了。

據《每日郵報》報導,這名48歲男子因排尿困難、尿道疼痛,而到醫院求醫。醫師為他進行了血液和尿液測試後,發現男子患有腎衰竭和尿道感染,而骨盆X光也顯示,他的體內藏有一個不透明度異物,以及一條類似電線的「陰影」。

They're definitely not supposed to go there! Man, 48, left in agony after sticking sim card extractor tool, electrical cable and rubber band into his penis https://t.co/xaUAqaiMjb pic.twitter.com/JQROBxgdYx