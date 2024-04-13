神級巨鵰！男「電線、卡針」全塞GG　尿道痛爆照X光：都結石了

▲印尼一名男子因將異物塞入陰莖，而出現尿道疼痛、排尿困難等症狀。非新聞當事人。（示意圖／資料照）

記者葉睿涵／編譯

印尼一名男子因將Sim卡的退卡針、電線等物塞入陰莖，而遭受極端痛苦，還引發嚴重的健康問題。幸運的是，醫師為他安排手術與治療後，這名男子如今已恢復健康，可以正常排尿了。

據《每日郵報》報導，這名48歲男子因排尿困難、尿道疼痛，而到醫院求醫。醫師為他進行了血液和尿液測試後，發現男子患有腎衰竭和尿道感染，而骨盆X光也顯示，他的體內藏有一個不透明度異物，以及一條類似電線的「陰影」。

They're definitely not supposed to go there! Man, 48, left in agony after sticking sim card extractor tool, electrical cable and rubber band into his penis https://t.co/xaUAqaiMjb pic.twitter.com/JQROBxgdYx — Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2024

醫師認為，男子的尿道疼痛以及膀胱結石都與這些異物有關，於是立即為他安排手術，取出一塊長約5公分、寬約3公分的結石。令醫師感到驚訝的是，這塊結石裡面還包裹著一支Sim卡的退卡針。

此外，男子體內還有一根長達10公分的電線，上面還綁著一根8公分的針，這些異物最後都被成功移除。儘管男子最初否認他曾將異物插入尿道，但在後續的治療中，精神科醫師斷定，這名男子屬於「性活躍」，且可能患有適應障礙症。

男子在術後一周恢復正常排尿，並在6周後的後續追蹤中，被證實沒有任何併發症，腎功能也已恢復正常。報導稱，男子最後恢復健康的案例其實十分罕見，提醒人們千萬不要為了追求快感，將異物塞入陰莖或體內其他部位。