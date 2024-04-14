以色列「戰時內閣」今晚8時召開　中東各國重新開放領空

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等人將在14日召開戰時內閣會議，討論伊朗襲擊的後續因應。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

伊朗13日派遣數百架無人機與飛彈空襲以色列，並警告若以國進行報復，伊朗將採取「更強烈、更堅決」的回應。據以色列時報報導，包含以色列總理納坦雅胡在內的戰時內閣將於當地時間14日下午3時（台灣今晚8時）召開會議討論可能的因應措施。另外，先前關閉領空的國家皆已重新開放。

據以色列時報，一名以色列官員表示，以國政府在14日上午進行的局勢評估中，並未決定對伊朗空襲做出回應，將由戰時內閣於下午3時召開會議，討論可能的應對措施。

以色列戰時內閣包含成員為總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）及前參謀總長的甘茨（Benny Gantz），13日深夜以色列安全內閣已經授權戰時內閣3人可決定如何回應伊朗襲擊。

此前，伊朗駐聯合國代表團聲明稱，這是為了回應以色列對大馬士革領事館的襲擊，若以方沒有回應，此事已可被視為結束。駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）後續警告，如果以色列再進行報復，伊朗將採取「更強烈、更堅決」的回應，並且將在必要時毫不猶豫地行使自衛權。

另根據路透社、飛行追蹤網站Flightradar24數據，在13日空襲中關閉領空的以色列、黎巴嫩、伊拉克與約旦，截至世界協調時間14日上午7時（台灣時間下午3時）已經全數重新開放領空。以色列特拉維夫（Tel Aviv）今晨已有至少3架航班從當地起飛。

▼伊朗大規模空襲以色列時間軸。（製圖／記者葉睿涵）



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