拜登表態了！不挺以色列反擊伊朗　納坦雅胡：理解

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡13日進行通話，談及伊朗對以色列的報復性空襲。美國新聞網站Axios引述白宮高階官員說法指出，拜登在電話中告知納坦雅胡，美國將會反對以色列對伊朗的任何反擊。

拜登在電話中告訴納坦雅胡，以色列、美國及該區域其他國家做出的聯合防禦，才讓伊朗的空襲行動最終以失敗收場。拜登也說，美國不會參與任何針對伊朗的進攻行動，也不會支持；對此，納坦雅胡表示理解。

伊朗在當地13日對以色列發動大規模空襲行動，出動攻擊型無人機並發射飛彈，報復以色列對大馬士革領事館的致命攻擊。以色列官員宣稱，伊朗派出185架無人機、發射36枚巡弋飛彈與110枚地對地飛彈；3名美國官員向路透社表示，美國軍方攔截擊落數十枚飛往以色列的伊朗飛彈與無人機，部分飛彈由美國海軍擊落。以色列表示，大多數的威脅在以色列領空以外就被攔截擊落，命中以色列領土的飛彈數量極少。

美國官員透露，拜登與其高階幕僚擔憂，以色列若對伊朗報復空襲展開反擊，將導致一場具有災難性後果的區域戰爭。以色列高階官員說，美國國防部長奧斯汀已要求以色列在對伊朗採取任何行動之前，要事先知會美國。

拜登13日與納坦雅胡通話之後發表聲明指出，美軍在過去這周向該地區派遣飛機、彈道飛彈防禦驅逐艦，幫助以色列擊落大多數來襲的無人機和飛彈。除此之外，拜登也表示，美國將於14日召集七國集團（G7）領導人舉行電話會議，協調針對伊朗攻擊做出聯合外交回應。