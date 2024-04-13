心血管患者「配偶」更容易得憂鬱症！　日研究：風險高出13%↑

▲日本最新研究指出，心血管疾病患者的配偶更容易罹患憂鬱症。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本京都大學最新研究指出，罹患中風、心肌梗塞等心血管疾病患者的家屬，罹患憂鬱症的機率比常人還高出13%。此外，根據統計，日本的憂鬱症患者已超過100萬人，且目前仍有持續成長的趨勢。

根據《京都新聞》報導，由京都大學組成的研究團隊分析全國健康保險協會的數據，13日在美國醫學雜誌公布了一項最新研究報告。研究團隊將登錄在全國健康保險協會的健保使用狀況與厚生勞動省的診療報酬明細等交叉比對，自2016年4月起對27.7萬個家庭進行長達6年的追蹤調查。

結果證實，相較於沒有罹患心血管疾病的夫妻，夫妻中其中一人罹患心血管疾病後，另一人得憂鬱症的風險增加13%，且性別與年齡對結果並未產生影響。如果配偶的心血管疾病為重症，風險則會增加至23%。間接證實心血管患者的家屬罹患憂鬱症的比例可能增加。

研究團隊指出，與癌症不同的是，心血管疾病通常是突然發生，導致家人們需要緊急改變生活型態，為病人提供照護，在過程中可能增加家屬的壓力，進而導致憂鬱症。

研究團隊也表示，日本目前已有超過100萬名憂鬱症患者，且有持續增加的趨勢。