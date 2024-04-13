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台女「坐電動輪椅」在沖繩遭拒登機！　控樂桃航空歧視

▲▼輪椅,電動輪椅。（圖／VCG）

▲林女因電動輪椅遭樂桃航空拒絕登機。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

43歲台籍女子因罹患罕見疾病成骨不全症，須倚靠輪椅行動，然而她5日原定搭乘樂桃航空班機從沖繩返台，卻在那霸機場遭到樂桃航空以電動輪椅不合規定為由拒絕登機。然而她強調，自己已根據樂桃網站規定提前申請，卻還是遭攔，讓她質疑，對方是否涉及歧視。

根據《每日新聞》報導，43歲的林君潔為了參加在日本沖繩縣舉辦的身障者活動1日搭乘其他航空的班機前往沖繩，而當時使用同一台電動輪椅，但是也順利登機。

林女指出，根據樂桃航空官方網站，如果身障旅客要帶著電動輪椅上機，輪椅必須符合「電池可目視」的條件，如果電池無法從外部目視，搭機前則必須檢附相關使用說明書。由於她的電動輪椅屬於密閉式電池，需要使用特殊工具打開電池蓋才能看到電池，因此她在搭機前事先發送了廠商提供的說明書給樂桃航空。

然而5日當天她準備搭機從那霸機場返國時，卻在登機口前遭樂桃工作人員以「電動輪椅無法目視到電池」為由拒絕登機。儘管她當場反應已經提前提供電池相關說明，並當場拿出說明書，但是仍然被拒絕搭機。她最終只能在隔日搭乘其他航空公司的班機返台。

林女表示，自己曾經搭乘各家航空到各個國家，但是第一次因為電動輪椅的電池問題而被拒絕登機，電動輪椅就宛如她的腳，對於樂桃此次的作法，深感震驚。

日本身障團體「DPI日本會議」接獲林女陳情後，8日向國土交通省申請確認事實經過。DPI日本會議事務局長佐藤聰也表示，現行電動輪椅很多都是使用密閉式電池，要求一定要目測確認電池的規定早就不符合時代。

對此，樂桃航空則強調，基於安全疑慮，除了確認電池說明書外，乘客的電動輪椅「必須」要可視化。而在官網上的申請表格也明確寫道，「如果電動輪椅必須使用工具才能拆開電池蓋，有權拒絕登機。」樂桃航空表示，「雖然沒有歧視旅客，但如果讓旅客感覺不受尊重我們深感抱歉。未來會考慮將官網上的措辭修改得更容易理解。」

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關鍵字：

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