水原每天下注25次！積欠13億賭債　向銀行「謊稱是大谷」私自匯款

▲水原一平從大谷帳戶竊取的金額高達1600萬美元（約台幣5.1億元）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國聯邦檢察官11日以詐欺罪起訴水原一平，身為日籍大聯盟球星大谷翔平的前貼身翻譯．水原自2021年開始，每天平均下注25次，欠下4100萬美元（約台幣13.3億元）的賭債，且從大谷帳戶竊取的金額並非先前傳出的450萬美元（約台幣1.46億元），而是高達1600萬美元（約台幣5.1億元）。

根據《美聯社》報導，美國國稅局資深特別探員西摩（Chris Seymour）11日提交給美國加州中區地方法院的訴狀中提到，水原2018年陪同大谷到亞利桑那州一間銀行開設個人帳戶，主要存入其職棒的薪資；調查人員指出，大谷的代言合約和投資收入是匯入另一個帳戶。

西摩指出，第一筆未經授權的轉帳發生在2021年11月25日，金額約為4萬美元（約台幣130萬元），而這筆交易金額與水原和一名博彩公司所討論的訊息短訊相同。調查顯示，水原與銀行通話時謊稱自己是大谷，設法解除該帳戶的網路操作限制，並開始用自己的手機進行驗證匯款，到了2023年5月，每筆非法匯款的金額激增至50萬美元（約台幣1625萬元）。

▲美國聯邦檢察官11日以詐欺罪起訴水原一平。（圖／達志影像／美聯社）



檢方表示，過去幾週蒐集的證據顯示，水原從大谷的帳戶偷走了1600萬美元，用來償還非法簽賭欠下的債務。

起訴書中寫道，水原的手機裡有數百頁的簡訊，傳送的號碼和一間博彩公司有關，內容似乎包含了水原試圖償還賭債的談判內容。調查人員還引用了博彩公司消息人士提供的電子表格，上面顯示水源從2021年12月至2024年1月期間，下注了1.9萬次，平均每天下注25次，而每次金額約從10萬至16萬美元不等（約台幣325萬至520萬元）。

水原贏得的賭金超過1.42億美元（約台幣46.2億元），這幾乎全匯入了他自己的私人帳戶．而他所輸的賭金高達1.83億美元（約台幣59.5億元），淨損失達4100萬美元（約台幣13.3億元）。

由於水原欠下大筆賭債，博彩公司曾傳訊息給水原，威脅要接近大谷，「嗨一平，現在是周五的半夜兩點，我不知道你為什麼不回我電話，我在紐波特海灘，我看到（大谷）在遛狗，我要去找他談談，然後問他為什麼你不回電話嗎？請立刻回電。」

除此之外，調查人員還從水原家中繳獲約1000張棒球卡，其中包含貝拉（Yogi Berra）、索托（Juan Soto），甚至是大谷本人。調查人員發現，水原是用大谷的錢買了這些球員卡，打算以後再轉賣。根據網路零售商估計，從今年1至3月，這些卡片交易金額約為32.5萬美元（約台幣1056萬元）。