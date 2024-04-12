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中菲南海衝突頻傳　菲律賓「首派戰機」參加澳洲多國聯合軍演

▲▼美菲聯合空中和海上巡邏，11月21日一架菲律賓空軍FA-50PH噴射戰鬥機參加了該國與美國在巴丹群島（Batanes）及西菲律賓海地區的海上巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓空軍將首度派戰機參加澳洲軍演（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

南海和區域緊張升溫，菲律賓空軍今年將首度派戰機赴澳洲參加「漆黑」（Pitch Black）多國聯合軍演，積極提升戰力並獲得與多國盟友共同訓練的機會。

中菲南海對峙衝突頻傳，美國、日本、澳洲等菲律賓盟友7日出動海軍艦艇和軍機，首度與菲律賓在南海聯合演習，以行動力挺馬尼拉當局，同時表達支持「自由開放的印太地區」。

隔天，菲律賓和美國空軍的「雷霆對抗」（Cope Thunder）第一階段演習在馬尼拉西北方的巴塞空軍基地（Basa Air Base）登場，出動478名菲律賓空軍和170名美國空軍兵力，將進行近2週的聯合演練。

菲律賓空軍11日開放媒體赴巴塞空軍基地採訪。菲國空軍發言人卡斯蒂約（Maria Consuelo Castillo）告訴中央社，這次演習重要目標之一是讓菲律賓空軍為大規模兵力部署做好準備。

她表示：「我們預計將參加2024年『漆黑』多國聯合軍演。今年7月，菲律賓將首次派遣我們的飛機和戰鬥機機組人員前往澳洲參加上述演習。」

卡斯蒂約說：「這將是我們第一次把飛機帶到另一個國家進行如此大規模的演習。我們需要接受訓練，以了解屆時會發生什麼、如何有效率地進行大規模兵力部署。」

她表示，參與多國空軍聯合演習對菲律賓很重要。「我們可以從其他空軍身上學到很多。與其他更成熟、能力更強的空軍相較，我們需要向他們學習，以便將來我們每次執行任務時，都能採行他們最佳的做法。」

韓國空軍黑鷹飛行表演隊3月初赴菲律賓克拉克空軍基地，進行為期3天的飛行表演，並與菲國空軍第5戰機聯隊交流，討論如何進行大規模部署，以及戰機在國外如何部署與管理。

當時，卡斯蒂約就告訴中央社，菲國空軍預計今年將派戰機參與在澳洲舉行的「漆黑」多國聯合軍演，因此正努力學習韓國在大規模兵力部署方面的經驗。

兩年一度的「漆黑」多國聯合軍演今年將於7月15日到8月1日在澳洲舉行。

根據澳洲皇家空軍網站，2022年的「漆黑」聯合軍演有來自全球各地2500名人員和100架飛機參與。參與國家包括澳洲、加拿大、法國、德國、印尼、印度、日本、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、菲律賓、韓國、新加坡、泰國、阿拉伯聯合大公國、美國和英國。

菲律賓2022年首度參與這項軍演，但當時並未派出戰機前往澳洲。

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