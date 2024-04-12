南韓執政黨國會改選慘敗　醫療改革恐延緩一年

▲南韓住院醫師發起罷工，強硬的擴招政策讓執政黨在選舉慘敗。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年2月祭出醫療改革政策，盼透過每年擴招2千名醫學生，解決醫療人力不足與城鄉醫療資源分配不均等問題，遭到醫界群起反對，其中住院醫師更展開集體罷工至今，醫療人力出現嚴重缺口。不過，南韓執政黨國民力量在此次國會改選中便臨重大挫敗，因此外界預估政府可能延緩推動措施。

根據韓媒《東亞日報》，南韓總選於10日進行，選出一共300席國會議員，其中執政的國民力量只拿下108席，最大在野黨共同民主黨則是一舉拿下過半席次的175席，總統尹錫悅在任期剩餘的3年將繼續淪為「跛腳總統」，而其實國民力量黨內也針對過於激進的醫療改革提出檢討聲浪，認為擴招醫學生政策是造成選舉慘敗的其中一項原因。

國民力量現任國會議員、代表該黨在京畿道城南市盆唐區甲選區當選的安哲秀就在臉書上發文呼籲，「政府應該要將擴招醫學生政策延緩一年實施，在至制定出階段性的擴招方針後，針對國民的憤怒做出回應。至於單方面強硬推動醫科生擴招政策的責任人士，則無法避免懲處。」

安哲秀認為，政府應該要將醫療改革推動的相關權限交給由政府、醫師、病友會、國際機構所組成的醫療改革協議體。

至於醫界則普遍預估，原本以強硬態度執意進行醫療改革的政府，在經歷選舉的挫敗後，可能會改採柔軟的態度呼籲與醫界展開對話。首爾大學醫院預防醫學系教授洪潤哲表示，「強硬推動（擴招醫學生）政策的官員應該會下台，未來政府可能會與醫師團體展開對話。」

而首爾大學醫院某教授更認為，自從住院與實習醫師在全國集體展開罷工後，政府為了填補醫療人力缺口，投入了龐大的健康保險財政，不免遭受外界強烈批判，也因此未來政府恐怕難以繼續靠投入財政資源苦撐。