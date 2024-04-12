北海道海岸沙丁魚爆量！民眾嗨翻「釣到100條」　日網憂地震前兆

▲ 北海道海岸出現大量沙丁魚屍體。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本北海道函館市去年12月初曾有上萬條沙丁魚及鯖魚被沖上岸，形成魚屍蔓延1公里的詭異景象，未料今年4月初開始，石狩灣新港海岸再度出現爆量沙丁魚群，吸引不少釣客，卻也導致岩岸散發惡臭。也有網友擔心，這種異象恐怕是大地震或其他天災前兆。

綜合北海道電視台（HTB）等日媒，北海道日本海沿岸近日出現大量沙丁魚，10日上午在石狩灣新港海岸可見水中密集魚群。一名釣客滿載而歸，受訪時稱當天收穫約上百條，有人則是1小時就釣到100至150條。漁民對此卻十分困擾，因為放了網也只捕到得沙丁魚，沒有其他收穫，坦言這種情形相當罕見。

從石狩市到北部的留萌市都可看見大量魚群，使得藍色海面泛著銀光、閃閃發亮。留萌市自3日便湧入許多聞風而至的釣客，但仍有大量魚屍被沖上岸，放任不管恐怕導致惡臭蔓延。當局8日起展開回收作業，截至目前已處理約1.4噸沙丁魚屍體。

▲ 水中全是銀色的沙丁魚。（圖／翻攝自YouTube）

北海道中央水產實驗站研究主任山口浩志對此說明，沙丁魚偏好水溫在攝氏10度以上的環境，通常不會在冬季的北海道出沒，但今年因冬季水溫較高，本該游到南方的沙丁魚才會滯留周圍海域港口或被沖上岸。

魚群大量聚集的畫面引發關注，再加上富山灣3月螢光烏賊捕獲量達到史上新高，令不少網友忍不住憂心，「總覺得日本海發生很大的變化」、「我很好奇這跟最近的地震是否有關」、「近期出現大量沙丁魚的幾天後確實發生5級地震，天災必有前兆」。