南韓國會選舉落幕！執政黨慘敗大表失望　民主黨李在明承諾緊盯國政

▲南韓共同民主黨黨代表李在明、夫人金惠慶觀看開票直播。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（10）日進行第22屆總選，票選出未來4年300席國會議員。今（11）日清晨開票結果陸續出爐，共同民主黨打出「下架執政黨」的戰略牌奏效，成功取得國會過半席次，執政黨國民力量則面臨慘敗，總統尹錫悅無法免去跛腳命運，國民力量選戰操盤手韓東勳去留引發外界關注。

根據《韓聯社》，其實自從「老三台」（KBS、MBC、SBS）公布出口民調後，國會圖書館開票狀況室便瀰漫著死氣沉沉的氣氛，穿紅色外套的國民力量領導階層臉色凝重，其中非常對策委員長韓東勳更嘆了一口氣。如今開票結果出爐，國民力量僅取得108席、共同民主黨取得174席。

＊席次統計（區域+不分區）

共同民主黨：175席（161+14） 國民力量：108席（90+18） 祖國革新黨：12席（0+12） 改革新黨：3席（1+2） 新未來：1席（1+0） 進步黨：1席（1+0） 綠色正義黨：0席 無黨籍：0席

擔任尹錫悅政府第一任法務部長的韓東勳，在加入國民力量後，扛起非常對策委員長一職，是黨內選戰的總操盤手。出口調查結果發布後，韓東勳拿起麥克風有氣無力說道，「儘管國民力量竭盡心力，只為了能夠順應民心，但出口調查結果卻是令人感到失望！雖是如此，但還是會觀察國民所做出的選擇，看完開票結果。」

韓東勳嘆了一口氣後離開現場，之後便從未再回來過。報導指出，隨著國民力量面臨慘敗，韓東勳是否會卸下非常對策委員長一職，將於11日上午11時（台灣時間10時）在汝矣島國民力量總部發表相關立場。

▲南韓執政黨國民力量選戰操盤手韓東勳大表失望。（圖／VCG）

至於共同民主黨黨代表李在明在看完出口調查結果後，則是拍手回應，現場同黨籍候選人和其他黨員更是一陣歡呼，難掩興奮神情。李在明表示，「將以謙虛的心境，觀察國民的選擇至最後一刻。」

李在明同樣也是仁川市桂陽乙選區的候選人，在確定以54.13%得票率擊敗45.46%的國民力量候選人元喜龍（前國土交通部長）之後，他表示，「選區的選民選擇了我，既是對尹錫悅政權的審判，也是將民生重責大任委託給我和民主黨。我將會遵照選民們的要求，不讓國政持續退步、邁向更好的未來」