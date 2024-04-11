下架執政黨！南韓國會選舉尹錫悅淪「跛腳總統」　民主黨奪過半席次

▲南韓執政黨國民力量在國會議員選舉面臨慘敗，非常對策委員長韓東勳嘆息表示失望。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（10）日舉行第22屆總選，票選300席國會議員，今（11）日清晨開票結果陸續出爐，執政黨國民力量連續3次大慘敗，僅守住傳統票倉慶尚南北道與江原道，而在首爾的漢江防線上僅拿下江南3區，至於「最大在野黨」共同民主黨則拿下過半席次，光是地方選區就有161席，總統尹錫悅未來3年無法避免跛腳命運。

根據《韓聯社》，南韓22屆總選必須選出254席地區國會議員、46席比例代表（相當於我國不分區立委），不過尹錫悅所在的執政黨國民力量卻依然無法挽回上屆總選的頹勢，預估僅拿下108席，其中包括地區國會議員90席、比例代表（國民的未來）預估拿下18席；至於共同民主黨則囊括174席，其中包含13席比例代表（共同民主聯合）。

分析此次各政黨席次在各地區分配，其中被視為影響選舉成敗的首都圈，在首爾的48席中，光是共同民主黨就拿下37席、京畿道的60席中民主黨拿下53席、仁川14席中民主黨拿下12席，總共122席的首都圈之中，民主黨就奪下102席。

＊席次統計（區域+不分區）

共同民主黨：174席（161+13） 國民力量：108席（90+18） 祖國革新黨：12席（0+12） 改革新黨：2席（1+1） 新未來：1席（1+0） 進步黨：1席（1+0） 綠色正義黨：0席 無黨籍：0席

▲南韓總選開票已於11日清晨告一段落，圖為濟州島西歸浦市開票現場。（圖／VCG）

共同民主黨在此次選戰中打出「下架執政黨」的籌碼，成功獲得選民呼應，也因此扣除掉保守派陣營（國民力量）的傳統票倉慶尚南北道、江原道，民主黨在所有的市與道之中取得壓倒性的勝利，在被認為是民主黨傳統票倉的全羅南北道（光州8席、全南10席、全北10席）和濟州島3席更是納入囊中，而在忠清南北道（包括大田、世宗）的28席中則拿下21席。

國民力量在此次總選可以說是完全慘敗，在首爾僅守住被視為傳統票倉的「江南3區」，以及反轉銅雀乙選區（羅卿瑗）、麻浦甲選區（趙庭訓）、道峰甲選區（金宰燮），而在大田市與世宗市更是連1席都沒有，不過在傳統票倉中，則奪下大邱和慶尚北道25個席次，至於在釜山、蔚山、慶尚南道的40席中則拿下34席。

▲南韓總選出口民調結果出爐，共同民主黨被預估拿下過半席次，黨魁李在明歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

至於在政黨票的比例代表選舉中，值得注意的是由文在寅政府時期前法務部長曹國所組成的「祖國革新黨」預估拿下12個席次，未來若與部分共同民主黨和其他小黨合作而取得20個席次，有望成為繼共同民主黨、國民力量之後在國會的第3大交涉團體，對於國民力量形成壓力。

報導分析，尹錫悅政府和執政黨國民力量在此次總選面臨重大挫敗，共同民主黨取得174席、祖國革新黨12席、改革新黨（黨代表李俊錫）3席、新未來1席、進步黨1席，形成總共191席的「反尹巨野」（反對尹錫悅的國會巨大在野聯盟），就算以保守派或進步派等政治傾向計算，進步派陣營也有188個席次。

尹錫悅將成為南韓憲政史上「唯一一位」執政5年皆面臨朝小野大的總統，未來剩下的3年任期在推動國政上勢必得面臨打擊，如今僅能免去最壞的結果，即當在野陣營取得200席時所掌握的修憲權、阻擋尹錫悅對國會提案的否決權。