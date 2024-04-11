誓言重擊南韓！北韓金正恩開嗆「呼籲備戰」：殲滅敵軍毫不猶豫

▲北韓最高領導人金正恩10日視察金正日軍政大學。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩日前率領黨政軍高層前往金正日軍政大學視察，現場擺滿繪製南韓與首爾的戰略地圖，而該所大學長期以來為北韓培育軍事指揮官。金正恩在現場提及備戰的重要性，並出言威脅，「一旦敵方選擇軍事對決，則我方將毫不猶豫使用任何手段，殲滅敵軍。」

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩昨（10）日率領朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天、國防相姜順南（強純男）、朝鮮人民軍總參謀長李永吉、國防省總顧問黃炳誓等人，前往金正日軍政大學進行現場視察。

金正恩表示，「萬一敵軍選擇了與我方的軍事對決，則我軍將不惜動用所有手段，針對敵軍殺無赦！如今已到了必須徹底備戰的時刻，這場戰爭並非單純只是一場可能引發的戰爭，而是我方必須取得勝利的戰爭，也因此必須要更加徹底地備戰。」

金正恩強調，「對於黨中央的領導，必須要絕對忠誠、絕對服從！」

金正恩還視察了金正日軍政大學的教室、宿舍、學生餐廳、作戰研究室。其中，餐廳透過各種充裕的食材向教職員和學生提供晚餐，官媒公開的餐桌相片顯示，這些食材包括肉類、萵苣、蔥、辛奇（Kimchi，韓式泡菜）、蘋果、梨子等。

至於疑似是做為作戰研究室的空間以內，則是掛滿了繪製「傀儡韓國地區主要道路」等大型南韓地圖，甚至還設置了「首爾市中心」的大形地貌模型，疑似將南韓做為備戰對象。

另外，北韓國務委員長金正恩獲封朝鮮勞動黨第一書記今迎來12周年，黨務機關報《勞動新聞》在報導呼籲，「必須以政治思想、以生命擁護保衛金正恩。」