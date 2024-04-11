YOASOBI抵達白宮！黑色禮服亮相　隨日相出席「拜登晚宴」

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄目前正在美國進行出訪行程，而在美東時間10日晚間也出席了由美國總統拜登主辦的晚宴，知名混聲團體YOASOBI更罕見受邀。稍早兩人已經驅車抵達白宮，主唱ikura一身黑色印花禮服，製作人兼成員Ayase則是穿著端正的黑色西裝亮相。

根據《富士新聞網》報導，原本就擁有超高人氣的YOASOBI因演唱日本動畫《我推的孩子》片頭曲《IDOL》迅速在全球爆紅，此次更罕見在日本首相岸田文雄以國賓待遇出訪美國之際，受邀參加白宮晚宴。

YOASOBI在日本時間上午7時（台灣時間上午6時）已經抵達白宮門口，並在媒體的關注下微笑步入白宮。根據內部消息人士透露，YOASOBI被安排坐在2位首相附近，而從稍早流出的畫面也可以看到，2位成員就坐在舞台正前方的座位，引發粉絲暴動。

▲YOASOBI被安排坐在舞台正前方，受到日美雙方重視。（圖／達志影像／美聯社）

該場晚宴也有許多來自商界、體育界與政治界的重要人士出席，包含美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與希拉蕊（Hillary Clinton）夫婦、美國聯準會主席鮑爾（Jay Powell）、美國花滑運動員克麗斯蒂•山口（Kristi Yamaguchi)）等。