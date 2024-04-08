她被逼「半裸認罪」仍遭棄屍路邊！　墨西哥販毒集團囂張PO片

▲蘿拉被迫半裸「認罪」，隨後仍遭棄屍路邊。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥幫派暴力再度震驚國際，瓜納華托州（Guanajuato）一名女子被迫赤裸上半身，在鏡頭前承認自己是「哈利斯科州新時代販毒集團」（CJNG）的成員，並且獲得警方支持，「認罪」影片在網路上瘋傳。不久後，她就被殺害，並且棄屍在大馬路邊。

蘿拉（Laura Karen Rodríguez Moreno）遭聖羅莎莉馬集團（Santa Rosa de Lima Cartel）挾持，她被一群戴著面罩、高舉槍械的黑衣男包圍，被迫承認自己是敵對幫派成員，「我為CJNG工作，而且我們獲得薩拉曼卡市（Salamanca）警方的支持。」

蘿拉還坦承，每隔3天「材料」用完後，2個名叫瓦倫提諾和奎克的年輕人，就會騎車運來「30份」毒品以利繼續販售，這一切已經持續6個月。不久後，她的遺體就在路邊被發現。

infobae報導，瓜納華托州是全墨西哥暴力最猖獗的一州，部分原因是販毒集團為了爭奪地盤而發生衝突，近年已經導致數百人死亡，光是今年1、2月就發生至少598起謀殺案。對於當地居民而言，生活在槍林彈雨之中已是常態，也經常在社群媒體上看見暴力衝突畫面。