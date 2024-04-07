衝浪突遇恐怖巨浪！英男「被捲走丟到沙丘上」　頭頸重傷慘死

▲泰勒5日在印度瓦卡拉海灘衝浪時，遭大浪捲走後撞到沙丘，重傷身亡。（圖／翻攝自Google Map）

記者葉睿涵／編譯

英國55歲遊客泰勒（Roy John Taylor）5日在印度人體衝浪（body surfing）時，意外被巨浪捲走後撞到沙丘上，導致他的頭和頸部嚴重受傷，最後不治身亡。

《每日郵報》援引印度警方指出，泰勒是一位來自倫敦的人體衝浪專家。他與妻子4日來到瓦卡拉海灘（Varkala Beach），並住在附近的一家海濱飯店。

當地5日上午11時30分，正當海灘擠滿了前來度假的遊客時，泰勒與一名據信是他妻子的女人一同來到海邊，準備進行人體衝浪。值班救生員描述，「泰勒在水中衝浪時，迎面突然撲來了一股巨浪，將他席捲後撞到沙丘上。泰勒的頭和頸部嚴重受傷。」

救生員立刻為泰勒進行急救，並將他送院救治，可惜泰勒最終還是被宣告不治身亡。印度警方表示，「泰勒的屍體在調查後已被送到醫院驗屍。初步調查顯示，這起事故是由於他在人體衝浪時遇到大浪所致。」

目前警方已向外國人地區登記辦公室（FRRO）、印度高級專員公署，以及英國大使館通報這起事件。英國外交部發言人透露，當局正為泰勒的家人提供協助，以便家屬能迅速處理後續事宜。