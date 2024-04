全球最高齡男性！111歲阿公「不忌口」每周吃炸魚薯條　長壽秘訣曝

▲111歲的廷尼斯伍德(John Tinniswood)成為目前世上最長壽的男性。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

英國111歲人瑞廷尼斯伍德(John Tinniswood)成為目前世上最長壽的男性,他平常飲食並不忌口,但每周五都要吃一頓炸魚薯條,被問及長壽秘訣時表示,「凡事適度,並且不斷前進。整天坐在椅子上是不好的。」

衛報、太陽報報導,委內瑞拉114歲人瑞佩雷斯(Juan Vicente Perez)、日本112歲人瑞薗部儀三郎相繼過世後,廷尼斯伍德成為目前世上最高齡的男性。

廷尼斯伍德1912年、也就是鐵達尼號沉沒的那一年,出生於英國利物浦,歷經2次世界大戰、西班牙流感、新冠肺炎疫情,今年8月2日將滿112歲。他目前住在默西賽德郡(Merseyside)一間養老院,日常生活大部分都能自理,不須別人攙扶就能起床,每天用收音機聆聽新聞,並且可以親自管理財務。

Guinness World Records has declared that John Tinniswood, aged 111 years and 222 days, from Southport, has become the world's oldest man.https://t.co/9h8jxLmxcH pic.twitter.com/eio7dZGDQN