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全球最高齡男性！111歲阿公「不忌口」每周吃炸魚薯條　長壽秘訣曝

▲▼英國111歲人瑞廷尼斯伍德（John Tinniswood）成為目前世上最長壽的男性。（圖／路透）

▲111歲的廷尼斯伍德（John Tinniswood）成為目前世上最長壽的男性。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國111歲人瑞廷尼斯伍德（John Tinniswood）成為目前世上最長壽的男性，他平常飲食並不忌口，但每周五都要吃一頓炸魚薯條，被問及長壽秘訣時表示，「凡事適度，並且不斷前進。整天坐在椅子上是不好的。」

衛報、太陽報報導，委內瑞拉114歲人瑞佩雷斯（Juan Vicente Perez）、日本112歲人瑞薗部儀三郎相繼過世後，廷尼斯伍德成為目前世上最高齡的男性。

廷尼斯伍德1912年、也就是鐵達尼號沉沒的那一年，出生於英國利物浦，歷經2次世界大戰、西班牙流感、新冠肺炎疫情，今年8月2日將滿112歲。他目前住在默西賽德郡（Merseyside）一間養老院，日常生活大部分都能自理，不須別人攙扶就能起床，每天用收音機聆聽新聞，並且可以親自管理財務。

廷尼斯伍德最珍貴的回憶是1942年與妻子布洛德溫（Blodwen）的婚禮，夫妻倆在戰爭時期的一場舞會上認識，結縭長達44年，直至太太1986年去世。他2012年年滿100歲開始，每年收到前英國女王伊莉莎白二世的生日賀卡，如今也持續收到英國國王查爾斯三世及王后卡蜜拉的祝福。

被問及長壽秘訣時，廷尼斯伍德認為必須「凡事適度」，飲食方面則不忌口，唯一遵守的飲食指南就是每周五吃炸魚薯條，「他們給我什麼，我就吃什麼，其他人也一樣。我沒有特別的飲食，但如果你喝太多、吃太多、走太多，如果你什麼事情都做太多，最終會因此受苦的。」

不過，對於給年輕一代的建議，廷尼斯伍德卻有截然不同的觀點。他說，「不論你是在學習或者教導別人，永遠都要盡你所能，否則就不值得了」，「世界總是以自己的方式變化……它正在變得更好，但還沒有這麼好。它正朝向正確的方向前進。」

 
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