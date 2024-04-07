英國士兵受訓迎新竟是「無套性行為」　新兵被迫硬上內幕曝光

▲英軍派往肯亞的士兵迎新活動，是讓新兵與性工作者發生無保護措施的性行為。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

新兵如何證明自己有多勇敢？The Mail on Sunday報導，英國一批士兵在肯亞接受訓練，新兵迎新儀式是被迫與性工作者發生無保護措施的性行為，據傳資深士兵會擲硬幣決定新兵是否能夠戴保險套，以證明他們有多勇敢。

英國每年約有1萬名士兵派往肯亞，進行8周實彈射擊訓練。一名不願透露姓名的士兵透露，當部隊被派到肯亞受訓時，有一場迎新儀式專門舉辦給以前沒來過肯亞的新兵參加，「更高層級的士兵會擲硬幣，正面可以戴套，反面不能戴」。

針對這起事件，前陸軍情報官員英格拉姆（Philip Ingram）批評軍方領導層，「聽說士兵們被迫參加，肯亞HIV感染率非常高，這讓我感到相當驚訝，再次凸顯領導失敗。」

報導指出，當派往肯亞的士兵返國後，有接受關於找性工作者的調查，目前這份研究報告已發布在《BMJ Military Health》期刊上。報告指出，與駐英部隊相比，派往肯亞部隊的士兵尋求相關疾病的人數有所增加，且在肯亞納紐基（Nanyuki）的英國基地附近尋求性工作者的情況越來越多，甚至理髮店也有提供部分類似服務。

根據一名高階軍官的說法，當剪完頭髮之後，他被帶往店裡房間，接著看到好幾名女性性工作者，接著理髮師便開口詢問是否需要額外服務。這名軍官坦言對此感到有些震驚，後來有把這次的情況告知其他士兵，並為士兵們提供如何禮貌性拒絕類似邀請的建議。

英國國防部發言人則表示，「所有涉及濫用權力的性行為，包括買春，無論是在英國或是海外都是被禁止的，我們致力於防止任何形式的性剝削」。