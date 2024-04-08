女叫車被「假Uber司機載走」　路邊性侵綁架90分鐘嚇：以為會死

▲女子被假司機拐騙上車。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州35歲男子荷西(Jose Quintanilla)假扮Uber司機，受害女子受騙上車後，酒醉的她醒來發現司機沒有載她去目的地，而是不認識的地方，後來在路邊被性侵。

法庭文件顯示，受害女子2月25日在史考茲谷(Scottsdale)一間夜店外叫車，35歲男子荷西突然出現在她面前，並且堅稱自己就是她正在等的Uber司機，所以她上了對方開的休旅車。

受害女子表示，她上車後把開著導航的手機放在杯架上，由於喝醉酒不小心睡著，醒來發現原本放在杯架上的手機突然消失，她以為手機可能不小心掉到座位下，想等到下車再找，結果發現司機開錯路。

受害女子表示，她提醒荷西開錯路了，對方只說知道了，但車子卻往愈來愈偏僻的地方開，對方停車後便開始強吻她，並且強迫她進行口交，逞完獸慾後才把她載到比較熱鬧的街區後放人。

受害女子從荷西手中討回手機和錢包後立即報案，警方根據她的證詞與監視器畫面，最後將荷西逮捕。受害女子表示，約90分鐘的車程中，她全程都非常害怕，覺得自己有可能會死。

荷西被捕後，被控一項綁架罪與一項性侵犯罪，目前關押在監獄中，警方懷疑他以前也曾犯下類似案件，可能還有更多受害者。荷西的妻子告訴警方，他已經6年以上沒有從事司機工作，Uber公司也表示，荷西並不是與他們合作的司機成員。