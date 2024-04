太空異物突然撞進家中「射穿2層天花板」　男嚇壞：差點砸死兒子

▲來自外太空的物體撞入民宅。(圖/翻攝自X/Alejandro Otero)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州男子奧特羅(Alejandro Otero)抱怨,他家屋頂突然遭不明物體擊破,天花板出現一個大洞,還差點擊中兒子,而且因為降落衝擊力太大,地板也受到損害,仔細一看,該金屬物疑似是來自外太空設備的金屬碎片。

居住在佛州那不勒斯市(Naples)的奧特羅,事件發生時人剛好在外地度假,8日他在休息時突然接到兒子電話,對方告訴他,一個來自外太空的金屬物突然撞進家中,不但打破房屋屋頂,還衝破2層天花板墜至1樓,最後在地板留下大洞。

奧特羅表示,「墜落物差點打中我兒子,我聽到時完全不敢相信,第一時間以為是隕石」。從圖片中可看到,掉落到奧特羅家中的物品,是長約10公分、寬約4公分、重約2630公斤的小型金屬圓柱物。

奧特羅在網路上分享圖片後,獲得天文學專家麥克道爾(Jonathan McDowell)留言,懷疑墜入民宅的物體,很有可能是來自國際太空站EP-9 設備碎片。目前該金屬物體已被美國太空總署收回,正在進行調查。

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV