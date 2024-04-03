太空異物突然撞進家中「射穿2層天花板」　男嚇壞：差點砸死兒子

▲來自外太空的物體撞入民宅。（圖／翻攝自X／Alejandro Otero）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州男子奧特羅(Alejandro Otero)抱怨，他家屋頂突然遭不明物體擊破，天花板出現一個大洞，還差點擊中兒子，而且因為降落衝擊力太大，地板也受到損害，仔細一看，該金屬物疑似是來自外太空設備的金屬碎片。

居住在佛州那不勒斯市(Naples)的奧特羅，事件發生時人剛好在外地度假，8日他在休息時突然接到兒子電話，對方告訴他，一個來自外太空的金屬物突然撞進家中，不但打破房屋屋頂，還衝破2層天花板墜至1樓，最後在地板留下大洞。

奧特羅表示，「墜落物差點打中我兒子，我聽到時完全不敢相信，第一時間以為是隕石」。從圖片中可看到，掉落到奧特羅家中的物品，是長約10公分、寬約4公分、重約2630公斤的小型金屬圓柱物。

奧特羅在網路上分享圖片後，獲得天文學專家麥克道爾(Jonathan McDowell)留言，懷疑墜入民宅的物體，很有可能是來自國際太空站EP-9 設備碎片。目前該金屬物體已被美國太空總署收回，正在進行調查。