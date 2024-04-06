憋不住！他車廂內「脫褲解放」　泰捷運飄超濃屎味乘客崩潰

▲有乘客在曼谷捷運上當眾如廁，導致車廂傳出惡臭。（圖／翻攝自TikTok）



記者王佩翊／編譯

泰國一名TikTok網友上傳了一則「有味道」的影片。根據影片說明指出，有一名乘客疑似因為內急忍不住，竟偷偷躲在捷運車廂的角落大小便，整個車廂瞬間瀰漫濃厚的惡臭。可憐的清潔人員只能緊緊戴上口罩，到場善後。

根據khaosod報導，TikTok網友@pee_chean420於5日上傳了一段拍攝於曼谷捷運（MRT）的影片。他在影片上配文寫道，「今天在捷運上有一個乘客『排出了可疑物體』。」只見影片中有2名清潔人員拿著拖把與衛生紙等清潔用具，蹲在地上擦拭。

原來在影片拍攝前，有一名乘客因為憋不住，竟當場在捷運車廂的角落脫褲子如廁，而這個車廂瞬間傳出濃烈惡臭。從影片中也可以看到，部分乘客因為無法忍受濃濃的屎味，連忙戴上口罩，企圖阻擋惱人的異味。

該段影片上傳僅1天，隨即獲得1.4萬人按讚、7000人分享。有網友看到影片則憤慨表示，每一個捷運站都有洗手間，甚至很乾淨，應有盡有，為何要造成清潔人員的困擾。

另一方面，美國2023年也曾有一名婦女搭機時，因在起飛前被拒絕使用廁所，竟當場在客艙走道上脫褲蹲下，企圖如廁。