泰國108人渡輪「海上起火」濃煙狂竄　乘客驚慌跳海求生

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一艘渡輪駛往熱門旅遊景點龜島（Ko Tao），但就在4日即將抵達目的地時，有乘客聞到煙味，才過短短5分鐘便看到滾滾濃煙，船上大火，多名乘客驚慌跳海求生，所幸船上108人全數生還。

美聯社、BBC報導，這艘渡輪當時載著98名乘客與11名工作人員，從素叻他尼府（Surat Thani）駛往龜島，沒想到船上發生火災。畫面顯示，當船上濃濃黑煙不斷竄出之際，乘客驚慌穿上救生衣，匆匆走出船艙。

乘客Maitree Promjampa透露，當時有先聽到劈啪聲，接著聞到煙味，短短5分鐘就發現船上起火，場面非常混亂，幾乎無法及時拿到救生衣，「當時人們都在哭，我也流下眼淚。」

在求救20分鐘之後，有幾艘船前來救援，但因擔憂可能有爆炸風險，這些船隻無法靠近渡輪。Maitree Promjampa指出，大家必須跳進海裡才能獲救。

素叻他尼府表示，這起事件並未釀成傷亡，所有人員均獲救；火勢後來得到控制，渡輪沒有沉沒。現階段已知起火點在機房，但火災發生原因仍待調查。

▼整起事件並未造成人員傷亡，船上108人全數生還。（圖／達志影像／美聯社）