星國一家7口來台旅遊嚇壞　走出飯店驚見「天王星大樓」整棟傾斜

▲花蓮天王星大樓在0403大地震後受創嚴重。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹雅婷／綜合報導

花蓮3日規模7.2大地震讓不少造訪台灣的外國遊客嚇壞，新加坡一家七口3月30日抵達台灣觀光，展開9天旅遊行程，沒想到在花蓮碰上台灣25年來最強地震，強烈搖晃導致他當時根本沒法走動，且當走出飯店之後才發現隔壁街道的天王星大樓已經整棟傾斜，一家人驚魂未定。

聯合早報報導，新加坡36歲男子劉爵銘帶著妻子、岳父母、小姨子等人來到台灣玩9天，先是在台中清境農場遇上冰雹，後來抵達花蓮之後，入住一棟8層樓高的飯店，3日上午準備從飯店離開前往墾丁，未料碰上大地震。

在地震來襲的那一刻，劉爵銘正在飯店房間洗澡，「我的第一反應就是呼喊在外面的老婆，叫她護著頭」，且當時搖晃程度非常劇烈，根本沒法走動，從浴室出來後立刻清空房內桌子下方，並拿好被單和水，防止最壞情況發生。

劉爵銘隨後開窗確認外頭情況，發現窗外有連接逃生梯，但仍不敢走出房間。隨著餘震不斷襲來，他與妻子直到聽見消防車的聲音，才到1樓與其他家人會合。

然而當他走出飯店查看附近街道狀況時，映入眼簾的景象就是整棟嚴重傾斜的天王星大樓。天王星距離他住的飯店約200公尺，相隔一條街，劉爵銘稱，「前一天才去東大門夜市，還記得曾路過天王星大樓」。劉爵銘一家七口隨後匆匆收拾行李，提早離開飯店啟程往墾丁出發，但至今仍驚魂未定。