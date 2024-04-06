泰國徵兵抽籤日「顏值爆表」　校園正妹、選美皇后2人現身掀轟動

▲泰國2024年度的徵兵抽籤近期召開，兩名變性女孩成了網路上的話題。（圖／翻攝IG／rockprd_（左）& kantong_4289（右））

圖文／CTWANT

根據泰國憲法，國內21至26歲的男子，一生中必定參與一次兵役抽籤，透過抽籤結果決定需不需要當兵。只要抽中紅籤，就必須面對接下來兩年的軍旅生涯，抽中黑籤則不用當兵。變性人士如果能提供醫院開立的相關醫療證明，則可以申請豁免。但無論如何，抽籤期間必須到場。也因此每年的徵兵現場，都會匯聚眾多其他國家見不到的「美嬌男」爭奇鬥艷，也成為媒體的趣味焦點。

2024年4月1日到12日，是泰國2024年度的徵兵抽籤日。今年在泰國黎逸府甲色威賽縣徵兵點，出現一名長髮及胸，皮膚白皙的變性女孩，她是今年21歲就讀斯巴頓大學(Sripatum University)，且擔任大學校園大使的Parida Kerayuphan。

▲Parida Kerayuphan是斯巴頓大學的校園形象大使。（圖／翻攝IG／rockprd_）

另一頭，在泰國猜也蓬府的班克渥縣，也有一位選美皇后Kantong Passarapon報到。Kantong是當地知名的變性人士，曾贏得近百場選美比賽的冠軍頭銜，在泰國網友間有「泰國灣天使」的美稱，社交平台上也有許多追隨者。

▲Kantong Passarapon是選美比賽的常勝軍。（圖／翻攝IG／kantong_4289）

兩位變性女孩在抽籤現場的照片傳開，在泰國網路上引起議論，討論究竟是誰比較受歡迎。雙方各有支持者，難分高下。倒是有不少「正港」泰國女性網友開玩笑留言，「看到他們的美麗，讓我有點想自我放棄」、「令人震驚的美麗，我看看自己，覺得好像哪裡出了什麼問題」。

延伸閱讀

▸ 人妻控丈夫外遇！怒告求償80萬 靠「手機基地台」告倒小三

▸ 地震在台北101是什麼感覺？ 89樓前員工曝「災難片場景」：下定決心辭職

▸ 4年「不交女友」榨乾自己⋯工地男如願買房 搖頭看沒房年輕人：自作自受