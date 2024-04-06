　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國徵兵抽籤日「顏值爆表」　校園正妹、選美皇后2人現身掀轟動

泰國2024年度的徵兵抽籤近期召開，兩名變性女孩成了網路上的話題。（圖／翻攝IG／rockprd_（左）& kantong_4289（右））

▲泰國2024年度的徵兵抽籤近期召開，兩名變性女孩成了網路上的話題。（圖／翻攝IG／rockprd_（左）& kantong_4289（右））

圖文／CTWANT

根據泰國憲法，國內21至26歲的男子，一生中必定參與一次兵役抽籤，透過抽籤結果決定需不需要當兵。只要抽中紅籤，就必須面對接下來兩年的軍旅生涯，抽中黑籤則不用當兵。變性人士如果能提供醫院開立的相關醫療證明，則可以申請豁免。但無論如何，抽籤期間必須到場。也因此每年的徵兵現場，都會匯聚眾多其他國家見不到的「美嬌男」爭奇鬥艷，也成為媒體的趣味焦點。

2024年4月1日到12日，是泰國2024年度的徵兵抽籤日。今年在泰國黎逸府甲色威賽縣徵兵點，出現一名長髮及胸，皮膚白皙的變性女孩，她是今年21歲就讀斯巴頓大學(Sripatum University)，且擔任大學校園大使的Parida Kerayuphan。

Parida Kerayuphan是斯巴頓大學的校園形象大使。（圖／翻攝IG／rockprd_）

▲Parida Kerayuphan是斯巴頓大學的校園形象大使。（圖／翻攝IG／rockprd_）

另一頭，在泰國猜也蓬府的班克渥縣，也有一位選美皇后Kantong Passarapon報到。Kantong是當地知名的變性人士，曾贏得近百場選美比賽的冠軍頭銜，在泰國網友間有「泰國灣天使」的美稱，社交平台上也有許多追隨者。

Kantong Passarapon是選美比賽的常勝軍。（圖／翻攝IG／kantong_4289）

▲Kantong Passarapon是選美比賽的常勝軍。（圖／翻攝IG／kantong_4289）

兩位變性女孩在抽籤現場的照片傳開，在泰國網路上引起議論，討論究竟是誰比較受歡迎。雙方各有支持者，難分高下。倒是有不少「正港」泰國女性網友開玩笑留言，「看到他們的美麗，讓我有點想自我放棄」、「令人震驚的美麗，我看看自己，覺得好像哪裡出了什麼問題」。

延伸閱讀
人妻控丈夫外遇！怒告求償80萬　靠「手機基地台」告倒小三
地震在台北101是什麼感覺？　89樓前員工曝「災難片場景」：下定決心辭職
4年「不交女友」榨乾自己⋯工地男如願買房　搖頭看沒房年輕人：自作自受

ET快訊
快訊／23:00規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國徵兵抽籤日「顏值爆表」　校園正妹、選美皇后2人現身掀轟動

美國東岸罕見「規模4.8地震」！紐約狂晃30秒　近百年最大之一

北約秘書長：烏克蘭的情況可能發生在台灣

中國男女遊名古屋「推倒50歲日男」！頭部重創昏迷中　警逮捕2人

以軍空襲「炸死7志工」！拜登對尼坦雅胡下通牒：否則恐限制支援

聯合國人權理事會通過決議　要求停止對以色列所有軍售

「花蓮隔天異常平靜」CNN讚：台灣抗震成效驚人　記取921慘痛教訓

星國一家7口來台旅遊嚇壞　走出飯店驚見「天王星大樓」整棟傾斜

南極逾530企鵝集體死亡！疑染禽流感　科學家估「數千隻恐已病死」

快訊／日本捐款「破1億日幣」！花蓮7.2地震　5萬日人搶報恩　

住戶憂家當被當垃圾丟...　哭求進屋拿：都是吃飯錢

花蓮天王星今緊急拆除　整桌金紙、紙蓮花祈福

13樓遇強震「電視狂甩30秒」　完好如初！網驚呆：好腰力

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

花蓮警設「拾得物收集站」供認領　住戶無奈嘆：現金長一樣更麻煩

9人受困九曲洞全獲救！

黃子佼「買偷拍片」認了：錯就是錯！　林予晞.姚愛寗發聲譴責...焦志方逆風挺他

受困小妹妹搖頭「不怕地震」　雙手猛拉裙襬慌張：餓了...

地震來了貓跳上跑步機　媽：之前買來都不愛跑

搜救犬艱辛挺進砂卡礑！ 近60度斜坡「尋生還者」　

泰國徵兵抽籤日「顏值爆表」　校園正妹、選美皇后2人現身掀轟動

美國東岸罕見「規模4.8地震」！紐約狂晃30秒　近百年最大之一

北約秘書長：烏克蘭的情況可能發生在台灣

中國男女遊名古屋「推倒50歲日男」！頭部重創昏迷中　警逮捕2人

以軍空襲「炸死7志工」！拜登對尼坦雅胡下通牒：否則恐限制支援

聯合國人權理事會通過決議　要求停止對以色列所有軍售

「花蓮隔天異常平靜」CNN讚：台灣抗震成效驚人　記取921慘痛教訓

星國一家7口來台旅遊嚇壞　走出飯店驚見「天王星大樓」整棟傾斜

南極逾530企鵝集體死亡！疑染禽流感　科學家估「數千隻恐已病死」

快訊／日本捐款「破1億日幣」！花蓮7.2地震　5萬日人搶報恩　

快訊／04:26台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　台北明顯搖晃

快訊／04:26台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　台北明顯搖晃

泰國徵兵抽籤日「顏值爆表」　校園正妹、選美皇后2人現身掀轟動

太魯閣何時通車？他揭路斷邊坡毀「宛如戰場」：搶通你敢走？

美國東岸罕見「規模4.8地震」！紐約狂晃30秒　近百年最大之一

平凡女靠「命理師加持」變白富美！逆襲竟是騙局　狂坑粉絲千萬元

大巨蛋園區5日深夜傳火警　商場棟空調機房失火消防局到場10分鐘撲滅

陸網紅飲料店300間門市全倒光！CEO背債900萬夜市擺地攤

蘋果裁員614人！傳因放棄「10年電動車計畫」　外媒：總數恐更多

快訊／00:19又震！花蓮近海規模4.2「極淺層地震」　5分鐘連兩震

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

國際熱門新聞

530隻南極企鵝集體死亡！疑染禽流感

美國東岸罕見規模4.8地震！近百年最大之一

北約秘書長：烏克蘭的情況可能發生在台灣

中國男女推倒50歲日男致昏迷！遭警逮捕

CNN：台灣抗震成效驚人「花蓮隔天異常平靜」

即／日本捐款破1億日幣！5萬人搶報恩

泰國徵兵抽籤日「顏值爆表」　2正妹掀轟動

以軍空襲「炸死7志工」！拜登對尼坦雅胡下通牒

地震收容所淋浴間帳篷4小時到位 日媒驚訝

為父報仇！他在法庭朝兇手開6槍　法官逃跑

台積電震後10小時復原7成　日經：工程師全出動

來台旅遊遇強震　新加坡一家七口嚇壞

全球未滿30歲億萬富豪「全靠繼承」

17歲選手遭一腳踢中腹部　心臟驟停亡

更多熱門

相關新聞

自導自演拍綁架片！她為還賭債詐騙父母

自導自演拍綁架片！她為還賭債詐騙父母

泰國警方4日深夜接獲一名中年女子通報稱，她的30歲女兒遭人綁架，而歹徒將女兒全身遭綁的影片傳來，要求支付10萬泰銖贖金（約新台幣8.7萬元）。警方根據發送影片的IP位置，找到歹徒所在的飯店，怎知破門而入後，才發現這場綁架案竟是當事人自導自演，自拍影片只為了要詐騙父母，以支付賭債。而該名女子也隨即被警方帶回，未來將面臨多項指控。

黃偉哲訪問泰國促交流開展國際新里程

黃偉哲訪問泰國促交流開展國際新里程

掃墓7禁忌　命理師：「3類人」別參加

掃墓7禁忌　命理師：「3類人」別參加

警方：尚有受困民眾無法辨國籍

警方：尚有受困民眾無法辨國籍

國際大咖政要關心台灣強震增至88國　新增泰國、捷克、加拿大總理

國際大咖政要關心台灣強震增至88國　新增泰國、捷克、加拿大總理

關鍵字：

周刊王正妹泰國徵兵

讀者迴響

熱門新聞

「花蓮馮迪索」跑贏山崩影　經銷商急尋車主

快訊／00:14台灣東部海域規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

隋棠宣布「不再參與黃子佼相關工作」

大巨蛋園區5日深夜傳火警　商場棟空調機房失火消防局到場10分鐘撲滅

鋒面接力殺到明全台有雨！北回溫南飆34℃

警犬值勤遭刺傷　送醫搶救現況曝

才剛買店面！Joeman被銀行撤貸款　變賣台股求現

530隻南極企鵝集體死亡！疑染禽流感

孟耿如幫黃子佼道歉！律師嘆「真心愛妳就會主動切割」

21歲女兒「砂卡礑步道」失聯！　家屬公布長相急尋

快訊／孟耿如發文道歉「真的錯了」：這是我選的婚姻

台灣有可能發生規模9↑地震？氣象署早解答

快訊／23:00台灣東部海域規模4.7「極淺層地震」　最大震度3級

IU彩排歌迷竟場外直播！寬姊穿「招牌拖鞋」霸氣出馬：我良性勸導

清明後「4生肖」財運一路飆漲！

更多

最夯影音

更多
住戶憂家當被當垃圾丟...　哭求進屋拿：都是吃飯錢

住戶憂家當被當垃圾丟...　哭求進屋拿：都是吃飯錢
花蓮天王星今緊急拆除　整桌金紙、紙蓮花祈福

花蓮天王星今緊急拆除　整桌金紙、紙蓮花祈福

13樓遇強震「電視狂甩30秒」　完好如初！網驚呆：好腰力

13樓遇強震「電視狂甩30秒」　完好如初！網驚呆：好腰力

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

IU到台灣了！入境喜收小泡芙　190cm保鑣「sorry」親切護駕

花蓮警設「拾得物收集站」供認領　住戶無奈嘆：現金長一樣更麻煩

花蓮警設「拾得物收集站」供認領　住戶無奈嘆：現金長一樣更麻煩

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面