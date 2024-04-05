30歲泰女「自導自演」拍被綁架片！　為還賭債詐騙父母10萬

▲松姆將綁架影片傳給父母，企圖騙取贖金。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國警方4日深夜接獲一名中年女子通報稱，她的30歲女兒遭人綁架，而歹徒將女兒全身遭綁的影片傳來，要求支付10萬泰銖贖金（約新台幣8.7萬元）。警方根據發送影片的IP位置，找到歹徒所在的飯店，怎知破門而入後，才發現這場綁架案竟是當事人自導自演，自拍影片只為了要詐騙父母，以支付賭債。而該名女子也隨即被警方帶回，未來將面臨多項指控。

根據khaosod報導，51歲女子諾克（化名）4日深夜向暖武里府警方通報稱，30歲的女兒松姆（化名）遭不肖人士綁架，對方更勒索10萬泰銖（約新台幣8.7萬元）。被害人的父母表示，當晚收到不明人士傳來的影片，點開後才發現，身穿粉色上衣的女兒被人捆綁手腳且封口。

▲▼警方破門而入後，發現女子安然無恙。（圖／翻攝自khaosod）



面對歹徒的勒索，諾克隨即報案，並尋求警察協助。警方隨後展開調查，並透過歹徒發送影片的IP位置，鎖定所在位置。大批警力隨即趕往一間飯店，並確認拍攝背景與飯店客房類似，於是帶著大批人力一一查緝。

警方最終找到該名女子所在的房間，然而她穿著與影片內相同的粉色上衣，卻沒有被綁，行動自如，房間內也沒有其他人。於是立刻將她帶回偵訊。

女子事後坦承，整起綁架案都是她自導自演的計畫，只為了從父母那裡騙錢。她先是預訂一間飯店房間，隨後用膠帶綁住自己的手，營造一個像是被綁架的場景，並勒住自己嘴。

她坦言，自己因為沉迷網路賭博，因此欠下大筆賭債，雖然已經典當汽車，並向周遭的人借錢，但是仍然無法償還債務，才會出此下策。

警方指出，女子涉及詐欺罪，但是此案屬告訴乃論，如果父母願意和解，可以私下協商。然而她仍然會因犯下輸入虛假資訊罪嫌被定罪。