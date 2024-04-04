女搭電梯遭狂毆「拖到走廊性侵」　韓男落網辯：不爽女生不用當兵

▲ 女子搭乘公寓電梯，遭第一次見面的男住戶企圖性侵。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道義王市去年7月發生一起恐怖事件，一名年輕女子搭乘公寓電梯時，竟遭不認識的男性住戶痛毆，接著將她拖到走廊上企圖性侵。犯嫌被捕後供稱是因對女性不用當兵感到不滿，一時失控犯案，判處8年有期徒刑。

韓媒EDAILY報導，24歲金姓男嫌去年7年5日中午在義王市的公寓12樓搭上電梯，這時電梯裡僅有一名20多歲女性住戶，他見狀按下10樓按鈕，接著就開始揮拳痛毆女子。

電梯停在10樓後，他便將女子拖到門外的走廊上企圖性侵。所幸其他住戶聽見女子慘叫報警，當場將金男逮捕，但仍造成女子肋骨骨折等傷勢。

事後調查發現，金男與受害女子只是同棟大樓住戶，案發前素不相識。且他被捕後在警局當著員警面前自慰，對員警大喊，「你想被性侵嗎？」還破壞警局內物品，在員警上銬時企圖咬人，涉嫌公然猥褻、破壞公物未遂及妨害公務等罪。

金男在去年9月一審開庭時供稱，平時就對女性不用當兵感到不滿，因一時無法控制妄想而犯案，主張當時處於精神錯亂或薄弱狀態。

但法官提及他過去有對妹妹性侵未遂，受到保護處分的前科，認為沒有依據可判斷他罹患精神疾病，也沒有資料佐證，因性侵傷害罪宣判8年徒刑。金男不滿判刑過重提出上訴，3日被水原高等法院駁回。