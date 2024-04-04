台強震倒塌大樓有1共同點　日學者「日本不會這樣倒」失言被罵翻

▲花蓮天王星大樓倒塌。（圖／記者湯興漢攝）



記者吳美依／綜合報導

台灣3日發生規模7.2強震，花蓮多棟建築物傾斜倒塌的畫面，引起國際關注。日本東京工業大學名譽教授和田章認為，倒塌大樓都有一個共同點，那就是「1樓只有柱子，上面卻有7樓、幾十樓」，而這種倒塌方式，在日本是不會發生的。但他這番話一出，立刻招致網友抨擊。

根據《朝日電視》，1999年台灣發生921大地震，導致超過2400人喪生後，工程品質成為備受關注的議題，此後建築物的抗震能力大幅提升。

▼花蓮天王星大樓倒塌前的樣貌。（圖／翻攝Google Maps）



和田章則指出，台灣的新建築技術也有比日本先進的地方，為了防震、不讓建築物搖晃，會在大樓工程使用減震橡膠，但倒塌建物都有一個共同點，「1樓只有柱子，上面卻有7樓、幾十樓。如果1樓的柱子毀壞，全部都會『砰』一聲倒塌或傾斜」，應指部分老舊建築1樓騎樓結構強度不足的問題。

和田章還說，這種毀損方式在日本不會發生，卻因此招致批評。日本鄉民指出，「這種毫無根據的樂觀很危險」、「能登地區因為地震而倒塌的房屋，也有同樣的結構問題」、「日本也有舊大樓跟豆腐渣工程，所以我認為『不會發生在日本』有點言過其實」、「在台灣，即使傾斜相當大的角度依然矗立著……如果那東西也倒了，死傷情況就會完全不同。」

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