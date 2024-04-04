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日本人「短短1天」捐款逼近千萬！　2.3萬人報恩台灣喊：要加油

▲Peace Winds Japan開設台灣花蓮地震捐款專頁。（圖／Peace Winds Japan）

▲Peace Winds Japan開設台灣花蓮地震捐款專頁。（圖／Peace Winds Japan）

記者王佩翊／編譯

台灣3日上午發生規模7.2強震，造成花東地區嚴重災情，日本首相岸田文雄第一時間承諾願提供所需協助，多名日本藝人也發表慰問。日本網友則紛紛高喊，「換我們報恩了！」呼籲眾人捐款賑災。而地震發生至今才1天，光是Peace Winds Japan設置的台灣花蓮地震捐款網頁就已經有2萬3683人參與捐款，總金額突破4652萬日幣（約新台幣982萬元）。

日本非營利組織「Peace Winds Japan」旗下的「空中飛行搜索醫療團ARROWS」是透過救援直升機與飛機將醫療與救難資源送往災區，與當地醫院、政府以及企業共同救災，在此之前也曾支援能登半島地震、摩洛哥大地震、夏威夷野火。

空中飛行搜索醫療團ARROWS在台灣地震發生後，隨即展開情報蒐集作業，而他們的在台合作單位「社團法人台灣災難醫療隊發展協會」也已經於第一時間趕往花蓮災區，展開救助活動。

▲▼日本人「短短1天」捐款逼近千萬！　2.3萬人報恩台灣喊：要加油。（圖／翻攝自日本雅虎）

▲日本人積極響應捐款。（圖／翻攝自日本雅虎）

空中飛行搜索醫療團ARROWS目前已經在官網與日本雅虎設置募款專頁，而根據雅虎的「台灣花蓮地震緊急支援」募款專頁資訊，開始募資至今僅短短1天，截至台灣時間4日下午4時30分，就已經有2萬3683人參與捐款，總金額超過4652萬日幣（約新台幣982萬元），金額仍在持續增加中。此外，該募款專頁預計開設至10月3日。

相關捐款將會在調查當地所需後，用於購買災區食物、飲用水、醫藥品、衛生用品以及搭建避難所等緊急支援。

另一方面，日本三菱日聯金融集團、三井住友金融集團以及瑞穗金融集團稍早宣布，將各自捐贈1000萬日幣（約新台幣211萬元）支援台灣地震，並祈願受災地區能夠盡早恢復正常生活。

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