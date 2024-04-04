日專家：花蓮強震斷層恐位移數公尺！　曝未釀「海嘯重災」關鍵

▲花蓮地震天王星大樓倒塌。（圖／記者湯興漢攝）



記者王佩翊／編譯

台灣花蓮3日上午發生規模7.2地震，連沖繩也觀測到最大震度4級的搖晃。日本氣象廳研判，這次的地震屬於「逆斷層型」，與1月1日發生的能登半島地震屬同類型。因此專家指出，「台灣也可能與日本一樣，出現以數公尺為單位的斷層移動。」同時提醒務必注意未來可能發生的地震活動。

根據《產經新聞》報導，這次的震央位於台灣東部的「花東縱谷活斷層帶」附近，而該斷層帶正是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊相連的邊界，自古以來就是地震活動頻繁的區域。

東北大學地震地質學教授遠田晉次表示，菲律賓海板塊每年會往台灣的方向位移8至9公分，上一次同地區發生相同規模地震大約是在70多年前的1951年。光是靠簡單的計算方式也能發現至今可能已經位移約6公尺。

▲日本地震學者點出此次地震並未造成重大海嘯災情的原因。（圖／記者湯興漢攝）



遠田說，「雖然這個算法多少有點誇大，但是在活斷層帶上，以數公尺為單位的位移並不奇怪。」他猜測，這次可能與沿岸地區發生巨大隆起的能登半島一樣，垂直方向出現巨大的作用力，才會導致連沖繩與那國島也觀測到4級震度。

除此之外，沖繩縣在第一時間發布海嘯警報一度引發騷動。對此，遠田推測，氣象廳應該是研判震央在台灣至琉球群島南部的琉球海溝上，才會做出這項決定。然而實際上地震震央是發生在內陸測的活斷層，而非海溝。

儘管因為震央不在海溝而沒有造成大規模的海嘯災害，但是遠田也指出，「（震央位在海溝還是活斷層上）在地震剛發生的當時很難判定，因此我認為氣象廳及早發出警戒，呼籲民眾避難是正確的判斷。」