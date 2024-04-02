2歲女童掉入泳池！爸爸爺爺急跳水救人　「來不及脫衣」竟害溺斃

▲澳洲一名小女孩意外掉入泳池後，父親和爺爺也紛紛下水救人，不料他們2人卻因此溺斃。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲一名還在蹣跚學步的2歲女童，3月31日意外掉入黃金海岸一家飯店的泳池，而女童的父親和祖父為了救她，紛紛跳入泳池裡，不料2人卻在救援過程中失去知覺，最終溺斃。

據《太陽報》報導，31日晚間7點左右，女童一家正在馬克假日公寓（Mark Holiday Apartments）的屋頂游泳池旁休息，不料女童在泳池邊玩耍時，意外摔了一跤，掉入深水區中不斷掙扎。

女童的母親見狀，立刻跳入水中試圖救出孩子。不過，由於女童的母親也不會游泳，因此女童的父親和祖父連衣服都來不及脫，就跳入水裡協助救援。

▲據悉，小女孩的父親和爺爺也不會游泳。圖為小女孩的38歲父親Dharmvir Singh。（圖／翻攝自X）

然而，父親和祖父身上的衣服阻礙了他們的行動，導致2人雙雙溺水。圍觀的群眾將2人救上岸時，他們的心臟早已停止，被宣判當場死亡。

目前，這名小女孩和她的母親已被緊急送院救治，2人的情況都相當穩定。當地的救護車服務中心指出，「這是一起令人悲傷的意外」，而警方也正對此案展開調查，以釐清整起事故的始末。

當地居民表示，事故發生後，整個社區都聽到了這位悲傷的母親的哭泣聲，「我透過窗戶看到了這起毀滅性的事故，我昨天一整晚都睡不著，這真的太震驚了」。