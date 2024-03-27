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加薩「空投物資」又奪命！12人跳海搶糧溺斃　岸上6人被踩死

▲▼加薩北部空投物資。（圖／路透）

▲各國在加薩北部空投物資。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯官方媒體表示，各國25日進行的物資空投，至少造成18名巴勒斯坦人死亡，其中12人試圖取回掉落海中的包裹時溺斃，另外6人則在陸地上搶奪包裹時被踩踏身亡。

哈瑪斯官媒表示，這起事件發生在在加薩北部拜特拉希亞（Beit Lahia）海岸，他們形容空投是「冒犯、錯誤、不恰當且無用的」，呼籲各國立即停止。

CNN等外媒取得的畫面也顯示，數百名巴勒斯坦人衝向空投地點，隨著包裹墜海，一些人冒險跳入水中。另一幕場景顯示，平民絕望地對著毫無反應的遺體做著心肺復甦術（CPR）。

▲▼美國向加薩走廊空投援助物資。（圖／路透）

目擊者穆罕默德（Abu Mohammad）表示，物資被投入距離岸邊很遠的海水中，許多不會游泳的人試圖取回包裹時溺斃，「當時出現很強勁的水流，所有降落傘都落在水裡。人們很飢餓，想要吃東西。我沒有收到任何東西，年輕人跑得動，並且拿到了援助，但對我們來說卻是另外一回事。我們呼籲透過適當方式開放過境點，但這些羞辱性的方式令人無法接受。」

另一名目擊者呼籲地方領袖「看看我們、憐憫我們」，「沒有人照顧我們。我們快死了，我們的孩子也快死了。你們在做些什麼？世界的良心在哪裡？」

▲▼加薩北部空投物資。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩民眾爭搶空投物資。（圖／達志影像／美聯社）

目前尚不清楚是哪國的空投行動於25日造成傷亡，儘管埃及、德國、英國、美國、新加坡、阿聯酋─約旦聯合代表團都有在這天進行空投，但以色列國防軍（IDF）無法證實各國行動的確切時間。

大部分國家的國防部尚未回應媒體置評要求，但五角大廈於26日表示，美軍25日在加薩空投約80捆援助物資，其中3捆因為降落傘故障而落入海中。

以色列面臨龐大壓力，被要求允許更多援助物資透過陸路進入加薩，該國宣稱25日協助向加薩北部空投159噸的援助物資。不過人道主義組織警告，空投無法滿足持續飆升的糧食需求，這項策略也引發大量討論。

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