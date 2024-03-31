不顧宵禁深夜衝海邊游泳　19歲少女溺斃非洲！急浪中掙扎頭部受傷

▲金特里在迦納海邊游泳時，不幸溺水身亡。（圖／翻攝自Gateway Funeral Services）

記者葉睿涵／編譯

英國19歲少女金特里（Millie Ann Gentry）在非洲迦納當志工時，因為在深夜與友人到海邊游泳，而不幸溺水身亡。

據《鏡報》報導，金特里是一名19歲的護理系學生。去年3月，她加入了一項學生實習計畫，到西非迦納一所醫院當1個月的志工。然而，金特里才剛到當地2周，就不幸發生了這起悲劇。

3月17日，金特里與友人伯恩斯（Erin Byrnes）、馬林森（Lewis Mallinson）一同到布蘇亞（Busua）的海灘度假村遊玩，不料3人在喝了幾杯酒後，居然不顧海灘已實施宵禁，擅自在凌晨12時30分跑到海邊游泳。

馬林森描述，他們在海裡待了大約15分鐘，「當時的水流很急，不時還有大浪沖來，金特里和伯恩斯在海裡不斷掙扎，我不得不下去把她們救上來」。馬林森在30分鐘後救出伯恩斯，但他們卻一直找不到金特里。

伯恩斯回憶道，她與金特里下海後，一下子就被海浪捲了進去，她試著將金特里抬起，並大聲呼救，但遺憾的是，她看到金特里已經溺斃了，「我不會游泳，所以我只能仰躺著呼救，我當時差點就要放棄了」。

事後，約有30個村莊加入救援行動，但直到4小時後，人們才終於尋獲金特里的屍體。鑑定結果顯示，金特里死於溺水，而她在海裡時頭部受到重傷。