以軍圍困希法醫院14天撤出　傳醫院「到處是屍體」遭全面摧毀

▲圖為以色列士兵以前站在希法醫院外的畫面。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

加薩最大醫院希法醫院(Al-Shifa)周邊近期數周發生激烈戰鬥,以色列軍隊在包圍14天之後,於4月1日撤出,外傳當地附近發現數十具遺體。現場人士透露如今的情況非常糟,「醫院裡到處都是傷者和屍體,醫院院子也埋著遺體,希法醫院已經完全被毀。」

CNN、BBC報導,以色列國防軍大約2周之前宣稱接獲情報,認定哈瑪斯把希法醫療機構當作發動攻擊的基地,隨即展開突襲。在以軍1日撤離希法醫院之後,巴勒斯坦媒體援引目擊者、加薩衛生部的說法指出,附近發現數十具遺體。

加薩民防緊急救護機構發言人巴薩爾(Mahmoud Bassal)1日向CNN表示,現場情況非常糟糕,「醫院裡到處都是傷者和屍體,醫院庭院也埋著多具遺體」,有30多名傷者已經從希法醫院送往阿里浸信會醫院(Al-Ahli Baptist Hospital),「希法已經完全被摧毀燒爛,許多建築物遭全面破壞或燒焦。」

