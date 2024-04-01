以軍圍困希法醫院14天撤出　傳醫院「到處是屍體」遭全面摧毀

▲圖為以色列士兵以前站在希法醫院外的畫面。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩最大醫院希法醫院（Al-Shifa）周邊近期數周發生激烈戰鬥，以色列軍隊在包圍14天之後，於4月1日撤出，外傳當地附近發現數十具遺體。現場人士透露如今的情況非常糟，「醫院裡到處都是傷者和屍體，醫院院子也埋著遺體，希法醫院已經完全被毀。」

CNN、BBC報導，以色列國防軍大約2周之前宣稱接獲情報，認定哈瑪斯把希法醫療機構當作發動攻擊的基地，隨即展開突襲。在以軍1日撤離希法醫院之後，巴勒斯坦媒體援引目擊者、加薩衛生部的說法指出，附近發現數十具遺體。

加薩民防緊急救護機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）1日向CNN表示，現場情況非常糟糕，「醫院裡到處都是傷者和屍體，醫院庭院也埋著多具遺體」，有30多名傷者已經從希法醫院送往阿里浸信會醫院（Al-Ahli Baptist Hospital），「希法已經完全被摧毀燒爛，許多建築物遭全面破壞或燒焦。」

What al-Shifa' Hospital looks like now after the IDF assault finally ended after 2 weeks. It's completely unrecognizable. pic.twitter.com/QLVio8TX1q — Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) April 1, 2024

美聯社也引述巴勒斯坦居民說法指出，多具遺體陳屍醫院內外，現場徹底被毀滅。依據畫面，當地建築群被燒到焦黑。消息傳出後，以軍尚未針對此事發表立即回應。

CNN指出，這已經是以色列國防軍第二次襲擊希法醫院，第一次攻擊行動發生在去年11月。儘管以軍今年1月份宣稱完成拆除哈瑪斯在加薩北部的指揮機構，但最終仍發動對希法醫院的襲擊。

以色列多年來指責哈瑪斯躲在醫療機構、清真寺和其他平民場所內部，以躲避以色列的攻擊，但哈瑪斯對此駁斥否認。

▼以軍近期對希法醫院及其周邊地區發動攻擊，圖為加薩城2024年3月21日冒出陣陣濃煙。（圖／路透）