以色列士兵「玩弄加薩女人內衣」淫笑影片曝光　抱假娃娃摸乳合照

▲路透社取得一段今年1月10日發布的影片。影片截圖顯示，一名以色列士兵把玩女性胸罩，放在另一名以軍同袍的臉上，據信拍攝地點就在加薩走廊。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列軍隊在加薩走廊打擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），同時引發數十萬人即將發生饑荒的人道危機。如今，網路上又曝光多則貶抑女性的影像，內容顯示以色列士兵們在巴勒斯坦人住家之中嬉笑把玩著女性內衣，以及將雙手放在女性假人模型的假乳房上拍照，或是幫假人穿好胸罩後一起帶上坦克車。

根據路透社報導，自稱巴勒斯坦記者的提拉維（Younis Tirawi）自2月23日自3月1日間，在社群平台X上轉發十多則附帶影像的貼文，內容宣稱以色列國防軍士兵們在加薩走廊把玩著當地巴勒斯坦女性的內衣與假人模型，其中一則最高瀏覽次數近50萬。當提拉維被網友詢問來源時，他提供了以色列軍人原始發文的連結網址。

路透社隨後獨立核實了在Instagram或YouTube上發布的8則影像貼文。在一段影片中，一名持槍的以色列士兵坐在加薩一處民宅內的扶手椅上，一邊咧嘴地嬉笑，一邊拎著白色女性胸罩，試圖將內衣放在另一名同袍的臉上。那人則躺在沙發上張大嘴巴，似乎正在睡覺。

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Israeli soldiers posted videos and photos of underwear from Palestinian homes, which some experts say demeans women https://t.co/SvBBCndH9w pic.twitter.com/miVJDpA1mR — Reuters (@Reuters) March 28, 2024

另一段影片顯示，一名以色列士兵坐在坦克上，懷裡抱著一個被穿上黑色女性內衣以及軍用頭盔的假人模特兒，嘴裡高喊「我找到了一名美麗的妻子，在加薩展開一段認真的關係，很棒的女人（great woman）。」

▲路透社核實2月26日發布的影片中，一名以色列士兵在加薩南部城市汗尤尼斯，拿著一個穿黑色內衣、戴軍盔的女性人體模型一起坐在坦克上。（圖／路透）

其他經核實的還包含多張照片，例如一名以色列士兵從後面抱著女性假人，他的雙手抓住了模特兒的假乳房；士兵拿著半裸疑似芭比娃娃的兒童玩具；持槍士兵在一張雙人床前豎起大拇指，床上鋪滿了女性內衣。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示，張貼這類影像是針對巴勒斯坦女性，乃至於全體女性的貶低。加拿大皇后大學（Queen’s University）法學助理教授伊姆塞斯（Ardi Imseis）認為，這些發文內容違反了國際法《日內瓦第四公約》第27條有關戰時平民的保護與待遇的規章。

▲以色列軍方回應稱，針對這類行為，憲兵已經展開調查。（圖／路透）

以色列國防軍發言人回應路透社稱，目前正在針對這些行為脫離命令且背離對軍人期望的事件進行調查，「在懷疑涉及刑事犯罪的情況下，有理由展開調查，並將由憲兵隊執行調查。」另外，在一部分已審查的案件中，確認有士兵在影片中做出不恰當的表達與行徑，將會進行相應的處置。但以軍拒絕透露這些案件是否為路透社核實的8則發文內容，也未透露是否有軍人遭到違紀處分。