以色列士兵「玩弄加薩女人內衣」淫笑影片曝光　抱假娃娃摸乳合照

▲路透社取得一段今年1月10日發布的影片。影片截圖顯示,一名以色列士兵把玩女性胸罩,放在另一名以軍同袍的臉上,據信拍攝地點就在加薩走廊。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

以色列軍隊在加薩走廊打擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas),同時引發數十萬人即將發生饑荒的人道危機。如今,網路上又曝光多則貶抑女性的影像,內容顯示以色列士兵們在巴勒斯坦人住家之中嬉笑把玩著女性內衣,以及將雙手放在女性假人模型的假乳房上拍照,或是幫假人穿好胸罩後一起帶上坦克車。

根據路透社報導,自稱巴勒斯坦記者的提拉維(Younis Tirawi)自2月23日自3月1日間,在社群平台X上轉發十多則附帶影像的貼文,內容宣稱以色列國防軍士兵們在加薩走廊把玩著當地巴勒斯坦女性的內衣與假人模型,其中一則最高瀏覽次數近50萬。當提拉維被網友詢問來源時,他提供了以色列軍人原始發文的連結網址。

路透社隨後獨立核實了在Instagram或YouTube上發布的8則影像貼文。在一段影片中,一名持槍的以色列士兵坐在加薩一處民宅內的扶手椅上,一邊咧嘴地嬉笑,一邊拎著白色女性胸罩,試圖將內衣放在另一名同袍的臉上。那人則躺在沙發上張大嘴巴,似乎正在睡覺。

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Israeli soldiers posted videos and photos of underwear from Palestinian homes, which some experts say demeans women https://t.co/SvBBCndH9w pic.twitter.com/miVJDpA1mR