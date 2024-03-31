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救援船隊自賽普勒斯啟航　運送逾330噸糧食馳援加薩

▲人道救援船馳援加薩。（圖／路透）

▲人道救援船馳援加薩。（圖／路透）

文／中央社

賽普勒斯當局宣布，運送332噸食品的援助船隊今天離開賽國的拉納卡港（Larnaca port），預計下週抵達被圍困的加薩走廊。

這是以色列放寬對加薩地區長達17年海上封鎖行動後、本月第2批來自賽國的人道援助物資。這些物資是由美國慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）為陷入饑荒的巴勒斯坦人所提供。

一名賽國官員告訴路透社，援助物資將透過1艘貨船、1艘駁船以及1艘載著支援小組的拖船運往加薩，航程共需要大約60小時。

賽國當局正與以色列合作打造一條海上走廊，以利經過預先篩選的貨物直接運抵加薩。

「世界中央廚房」與西班牙非政府組織「主動張開手臂」（Proactiva Open Arms）共同安排了這項緊急任務，資金主要來自阿拉伯聯合大公國，賽國當局也同意給予支持。

在3月初的首次任務中，援助團隊用廢墟殘骸建造1座臨時碼頭，以利援助船卸載近200噸食品。今天啟航的船隊也搭載了2部堆高機和1台起重機，以協助未來的海上運輸。

另一方面，美國也計劃在加薩建造1座簡易碼頭，以便運送人道援助物資。賽國總統克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）29日晚間稱，美方預計的完工日期是5月1日，但實際上可能在4月15日左右準備就緒。

聯合國警告，加薩走廊北部有70萬人面臨迫在眉睫的饑荒；到今年7月，加薩230萬人口中的半數以上都可能面臨食物短缺。

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