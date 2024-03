強風狂吹！滑雪纜車「9m高空亂飛」遊客被甩出　恐怖畫面曝光

▲因強風狂吹,遊客被甩出纜車外。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

紐西蘭一名女子日前和家人一起到義大利滑雪,結果在搭乘滑雪場纜車時,現場颳起強風,纜車在9公尺的高空中狂甩,她回憶起當時的情況,還以為自己可能會喪命,還有目擊民眾拍攝到有一名滑雪客從纜車上掉落的畫面,畫面相當恐怖。

根據《每日郵報》報導,來自紐西蘭的伯特(Stephanie Burt)28日在接近傍晚的時候,和朋友一起到Cervino滑雪度假村搭乘纜車。她回憶起當時的狀況表示,她們坐上纜車5分鐘後就到達了最高點,沒想到纜車卻突然關閉,因為山頂颳起了每小時70公里的強風。

Wind speeds at the ski resort in Cervinia, Italy reached 62 mph by some estimates.



It is reported that ten chairs were damaged and removed from the lifts.https://t.co/kMCwWaF2OR pic.twitter.com/EItxnsH71p