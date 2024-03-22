6男灌醉1女集體性侵！　巴西球星羅比尼奧「判入獄9年」家中被捕

▲ 羅比尼奧被判於2013年在義大利米蘭犯下性侵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西球星羅比尼奧（Robinho）因在義大利涉入一起集體性侵案，2017年被當地法院定罪，儘管他持續否認指控，巴西法官近日裁定，義大利法院判決在巴西有效，因此他必須在祖國服刑9年，21日在家中被捕。

綜合CNN及《衛報》，現年40歲的羅比尼奧全名羅布森．德．索薩（Robson de Souza），被控於2013年效力義甲AC米蘭（AC Milan）時，和其他5名巴西友人在米蘭一家迪斯可舞廳，灌醉一名22歲阿爾巴尼亞女子後輪流性侵。

米蘭一家法院2017年裁定羅比尼奧等6人犯案，上訴法院於2020年維持有罪判決，2022年義大利最高法院也裁定有罪，宣判9年徒刑，但當時羅比尼奧已經返國，且持續否認指控。

巴西通常不會引渡本國公民，因此義大利去年要求羅比尼奧在巴西服刑。巴西最高法院20日開庭審理此案，經多數決認定義大利法院判決在巴西有效，法官裁定維持羅比尼奧的性侵罪名，宣判他必須在巴西服刑9年。

羅比尼奧21日上午在聖保羅州桑托斯（Santos）的家中被聯邦警察逮捕，據報在拘留聽證會前將接受醫學檢查，預計送往聖保羅州近百座監獄的其中一座，傳出可能在特雷門貝市（Tremembé）一座以關押名人著名的監獄服刑。