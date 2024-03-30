15秒就能複製人聲！　OpenAI披露語音新工具「Voice Engine」

▲這項技術存在濫用風險，OpenAI現階段僅供合作夥伴使用，尚未對外開放。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國人工智慧開發公司OpenAI周五（29）披露語音AI工具「Voice Engine」，只需要短短15秒的說話聲音樣本，就能複製出此人的聲音，且生成結果並不受聲音樣本語種限制，若說的是英文，這項技術可使用你的聲音，生成西班牙語、法語等其他語言結果。然而考量到存在濫用風險，OpenAI現階段僅供合作夥伴使用，尚未對外開放。

紐約時報、美聯社等報導，OpenAI公司進軍語音技術領域，在申請商標Voice Engine之後，分享測試成果，但考量到合成語音濫用的可能性，特別擔憂這項技術可能被拿來破壞線上銀行帳戶等的聲紋認證（voice authenticator），因此OpenAI現階段對於更廣泛的發布採取謹慎態度。

OpenAI指出，製造出類似人聲的言論存在重大風險，特別今年是選舉年，Voice Engine測試夥伴已經同意規範，例如向受眾披露聲音經AI生成、原始聲音者必須明確知情同意。

除此之外，OpenAI也說明，公司有執行多項安全措施，包括使用數位浮水印來追蹤所有Voice Engine生成音訊的源頭，並針對其使用情況進行主動監控。