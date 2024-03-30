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瀕危鋸鰩「繞圈狂游到死掉」接連斃命！　美科學家急追謎團

▲▼美國佛州南部的瀕危物種櫛齒鋸鰩（smalltooth sawfish）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瀕危物種櫛齒鋸鰩正在不尋常地死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）證實，佛州南部的瀕危物種櫛齒鋸鰩（smalltooth sawfish）出現異常行為，在淺水區「繞圈游動」之後死亡，迄今至少發現28具遺體，實際死亡數可能更高。NOAA表示，政府下周將啟動緊急措施，試圖拯救與安置受影響的櫛齒鋸鰩，各界科學家也正在積極追查原因。

NBC等外媒報導，櫛齒鋸鰩因為細長、扁平、長滿利齒的外型而得名，體長可達16英尺（約4.8公尺），主要生活在佛州西南部及佛羅里達礁島群（Lower Florida Keys），但其棲地範圍持續縮小，2003年起被列為瀕危物種。

根據NOAA和佛州魚類及野生動物保護委員會（FFWCC），今年1月開始，佛州西南部海域的40多種魚類就出現「繞圈游動」的狀況，但櫛齒鋸鰩的處境最危急，截至3月27日至少109隻受影響，其中28隻已經死亡。

NOAA表示，這是美國史上首次針對野生鋸鰩進行積極救傷，漁業局櫛齒鋸鰩復育協調員布萊姆（Adam Brame）說，專家小組正在日以繼夜努力追查原因，「考慮到櫛齒鋸鰩的族群規模有限，至少20多隻的死亡數，對於這個物種的復育造成影響。」

官員與專家小組表示，根據驗屍報告，死亡鋸鰩沒有罹患傳染病、病原體或細菌感染，該水域未出現含氧量過低或化學汙染等狀況，更沒有發生赤潮（red tide）、也就是浮游動植物或細菌突然大量增殖或聚集的海洋災害。

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