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她穿白T「2點激凸」竟被當眾趕下機　氣炸：把我當罪犯

▲▼她穿白T恤「2點激凸」竟被當眾趕下機　氣炸：把我當罪犯。（圖／翻攝自Facebook／Kiwii Djette）

▲莉莎認為，她因為沒穿胸罩，才遭空服員趕下飛機。（圖／翻攝自Facebook／Kiwii Djette）

記者吳美依／綜合報導

美國一名女子搭乘達美航空（Delta Air Lines）時，身穿寬鬆白T恤，裡面卻沒穿胸罩而出現「激凸」，疑似因此被空服員告知「穿著暴露」，當眾請下飛機。她28日開記者會痛訴遭到不公待遇，「彷彿我是個罪犯一樣。」

NBC等外媒報導，莉莎（Lisa Archbold）今年1月從猶他州鹽湖城（Salt Lake City）飛往舊金山時，遭到達美航空空服員「針對」，如今跟律師葛洛莉亞（Gloria Allred）一起召開記者會，正式投訴、並且要求航空公司改變政策。

莉莎回憶，她當天身穿寬鬆舒適的白色T恤與長褲，只是裡面沒穿胸罩，未料全機乘客就座不久後，一名空服員「來到我的座位上，大聲要求要跟我談談，並且把我護送下機……我被針對並羞辱了。」

▲▼達美航空（Delta Air Lines）一架波音757-200（Boeing 757-200）客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空對於乘客服裝有所規範。（圖／達志影像／美聯社）

莉莎被告知穿著暴露，必須在外面多加一件外套，才能繼續飛行。她當時為了行程考量乖乖照做，但如今希望航空公司改變服裝政策。律師葛洛莉亞也宣稱，莉莎所受到的對待是一種歧視。

根據達美航空服裝規定，「當一名乘客的行為、服裝、衛生或氣味，對其他乘客造成不合理冒犯或惱人風險時」，可以拒絕載送。不過公司發言人被問及此案時表示，今年稍早已有人員聯繫莉莎並且道歉。

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