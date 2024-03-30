已釀5死！小林製藥官網「紅麴食譜」還沒下架　日網罵爆

▲小林製藥紅麴保健品已釀5死。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本小林製藥紅麴風波延燒，目前已釀5人死亡、114例住院，但官方網站「美味簡單的紅麴食譜」卻依然開放，招致網友抨擊。與此同時，大阪市政府也於29日宣布，針對此案成立「對策本部」，市長橫山英幸向媒體坦言，「事態還沒有獲得解決。」

小林製藥官網至少公布了12種紅麴食譜，包括紅麴醬、紅麴炒飯、紅麴炸雞、紅麴馬鈴薯沙拉、紅麴醃魚等，截稿前依然可在網路上任意瀏覽。

▲小林製藥官網「紅麴食譜」還沒下架。（圖／翻攝kobayashi-vs.co.jp）

不過，小林製藥的紅麴產品已經造成至少5人死亡，至今仍未下架食譜的行為，在社群媒體上引發怒火。網友們紛紛批評，「開什麼玩笑？」、「紅麴食譜還是趕快刪掉比較好。」就連一名廣告業人士也坦言，這被說是「不合適」也無可厚非，「作為一間企業，還是停止公開比較保險。」

日媒週刊女性PRIME指出，儘管1月15日就通報了第一例案件，但小林製藥卻直到3月22日才主動召回3項產品，早已被批評反應遲緩。

另據《讀賣新聞》報導，針對此次紅麴保健品風波，小林製藥總部所在的大阪市29日宣布成立「對策本部」，蒐集資訊並且調查原因，預計4月上旬召開首次會議。市長橫山英幸表示，對策本部成員除了自己，還有市政府高層與專家。儘管市府已向小林製藥下達召回3項產品的命令，但考慮到死亡案例增加，有必要聘請專家參與全市府範圍的應對措施。