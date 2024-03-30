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南韓首都圈GTX-A今通車！首爾往返華城只需20分　交通革命正式展開

▲▼南韓首都圈廣域急行鐵道A路線（GTX-A）水西至東灘路段30日正式通車。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓「首都圈廣域急行鐵道」GTX-A水西站至東灘站路段30日正式通車。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府推動興建首都圈廣域急行鐵道（GTX），旨在解決首都圈外緣地區長時間往返首爾市中心通勤的交通問題。其中，GTX-A路線中從首爾往返京畿道華城市東灘的路段已於今（30）日正式通車，原本80分鐘以上的車程大幅縮短為只需要20分鐘，南韓國土交通部長朴庠禹喊道，「交通革命正式展開！」

根據《韓聯社》、《News1》，南韓首都圈廣域急行鐵道A路線（以下通稱GTX-A）往返京畿道坡州市至華城市，中間經過首爾，其中水西站（首爾市江南區）至東灘站（京畿道華城市）總長34.9公里的路段已於30日完工，為此國土交通部長朴庠禹和國家鐵道公團理事長李成海上午5時30分搭乘從東灘站出發的首班列車，並在月台向民眾發放小禮物。

朴庠禹表示，「過去通勤時間需要70分鐘以上的水西至東灘路段，如今只要20分鐘以內便能抵達，代表著交通革命正式展開，我們的生活也即將產生巨大的轉變。我們充分感受到市民們有多麼期盼GTX通車日的到來。」

他接著補充，「對個人而言，不僅能夠縮短在路上所浪費的時間，更能締造充滿餘裕且方便的生活；對都市發展而言，往返各個地區變得更加方便、活絡各地區之間的交通，也因此提高生產性，成為了強化都市競爭力的契機。GTX的通車為各地帶來發展機會，不僅創造更多工作機會，更能建造更多房屋，緩解高度集中在市中心的現象。」

▲▼南韓總統尹錫悅29日出席GTX-A通車典禮。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅29日出席GTX-A通車典禮。（圖／達志影像／newscom）

GTX-A行經水西、城南（京畿道城南市）、驅城（京畿道龍仁市）、東灘4站，其中驅城站因為在挖掘隧道的過程中發現其他岩體，導致工程進度延宕，預計今年6月才會通車。

GTX-A的4站車程約只需20分鐘，比起搭自家車（45分鐘）、搭公車（75至80分鐘）還要快上不少，班距則是17分鐘（尖峰）至20多分鐘（離峰），每一班列車載送1062名乘客，至於車資則是4450韓元（水西至東灘，約新台幣102元），周末可套用10%優惠至4100韓元。

據悉，南韓政府針對首都圈地區推出A、B、C、D、E、F等5條GTX路線，路線網呈現放射狀，從首爾站、清涼里站、三成站向外擴散至京畿道議政府市、坡州市、果川市和水原市、華城市、富川市和仁川廣域市等首都圈外緣地區，其中A路線預計2025年全線通車（2028年可停三成站）、B路線預計2024年下半年開工。

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